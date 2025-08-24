Slušaj vest

"Ovo čemu svedočimo je potpuni banditizam blokadera, a ono što vidimo na ulicama je ništa manje nego terorizam. Ovo nisu protesti, već pokušaji nasilnog preuzimanja vlasti, zastrašivanja, nanošenja štete i paralisanja zemlje u spirali straha. Oni koji stoje iza ovih zlodela moraju biti gonjeni od organa pravde i zakona! U narednim nedeljama, država će sačuvati mir, narod i zemlju. Nećemo dozvoliti blokaderskim teroristama da remete živote mirnih građana, a da strah bude naše definišuće iskustvo. Neće nas zastrašiti i pobedićemo ovo zlo, jer ništa nije draže od Srbije!"

Ovo i intervjuu nedelje za Kurir kaže predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević. Prvi čovek vladajuće stranke objašnjava kako vidi društveno-političku krizu koja je zahvatila Srbiju pre skoro 10 meseci, kada smatra da bi trebalo da budu održani izbori, otkriva i da li ima zamerke na pojedince iz svojih redova i koalicione partnere, ali i da li se kaje što je krajem januara podeneo ostavku na mesto premijera.

- Videli smo trenutke kada je naš svakodnevni život, život običnog građanina, koji je ispunjen vrednim i marljivim radom, odjednom bio razoren monstruoznim nasiljem blokadera. Mnogi od vas su sa pravom uplašeni, posebno kako pada veče, kada ulice izgledaju kao bojno polje, zbog naleta blokadera, opozicije i njihovih tajkunskih medija. Kada se ljudi napadaju na ulicama, kada porodice žive u stalnom strahu, kada se naši gradovi i mesta pretvaraju u mesta neizvesnosti i nasilja, suočavamo se sa fundamentalnim pitanjem pravde. Da budem jasan, takvo ponašanje država neće tolerisati. Mi smo samo obični ljudi i dosta nam je stalnog uništavanja svega što nam je drago. Najvažnija vrednost za nas je pravo na normalan život, koje nam je oduzeto, izbrisano i zabranjeno od strane onih koji blokiraju ulice i sve ostalo u našoj zemlji. Ono što tražimo, jeste da povratimo ono što je naše, kako bismo, kao i svi drugi pristojni ljudi, mogli imati stabilnost, sigurnost i mogućnost da planiramo bolju budućnost za našu decu. Želimo dobar, ispunjen život i mi da se menjamo, ali ne da rušimo svoju zemlju!

Prostorije SNS, kao i pojedini stranački funkcioneri, našli su se na udaru demonstranata. Čak je i moždani udar koji je imao ministar i predsednik IO SNS Darko Glišić, bio dočekan maltene slavljem u jednom delu javnosti... Kako komentarišete takav stepen političkog i fizičkog pritiska? Kakva je atmosfera među članovima stranke nakon svih ovih napada i provokacija?

Foto: Instagram/milosvucevic

- Napadi na prostorije SNS-a, kao i lični napadi na stranačke funkcionere, nisu samo napadi na pojedince, to su napadi na same temelje našeg slobadarskog društva. Ovo višemesečno zločinačko delovanje, predstavlja očigledan pokušaj rasturanja naše zemlje i zastrašivanja onih koji čvrsto stoje u svojoj posvećenosti napretku i budućnosti Srbije. Možda najuznemirujuće od svega je bila reakcija blokadera, opozicije i tajkunskih medija na zdravstveno stanje, ministra i predsednika IO SNS Darka Glišića. Slaviti ili trivijalizovati nečije zdravstveno stanje, posebno moždani udar, nije samo nehumano i neljudski, već je i pokazatelj mržnje koji ti ljudi imaju. Moramo se ujedinjeno boriti protiv onih koje žele da seju razdor, mržnju i nasilje u našoj zemlji, sa ciljem izazivanja građanskog rata.

Što se tiče atmosfere unutar SNS, mogu vam reći da, uprkos pritiscima, provokacijama i pretnjama, odlučnost naše stranke u odbrani slobodarske i nezavisne politike, čiji je tvorac predsednik Vučić, je nikada jača! Stranka je ujedinjena, odlučnija nego ikad, a naša posvećenost budućnosti Srbije ostaje nepokolebljiva. Napadi kojima smo izloženi su bez presedana, ali to nije nešto što će nas slomiti. To samo jača naše uverenje da moramo da nastavimo putem koji smo zacrtali za Srbiju: putem napretka i stabilnosti. Nećemo dozvoliti da nas ometaju oni koji nas pokušavaju vratiti u mračne dane nemaštine i tuge, već ćemo se fokusirati na potrebe našeg naroda i budućnost koju gradimo zajedno. Dozvolite mi da jedno razjasnim, ovo nije pitanje pojedinaca ili političkih stranki. Radi se o Srbiji i budućnosti koju želimo da stvorimo za našu decu. Nećemo dozvoliti da nasilje, mržnja ili podele diktiraju naš kurs. Nastavićemo da radimo, u Srbiji gde će svi građani moći da žive u miru i sa svetlom budućnošću.

Da li smatrate da bi skorije raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora, što blokaderi traže, moglo doprineti razrešenju krize? Vi ste, kao termin sledećih izbora, pominjali kraj 2026. godine. Da li je to i dalje realan scenario?

- Budimo kristalno jasni, oni koji pozivaju na prevremene izbore i koji su koristili proteste i najezivije nasilje kao alate za uništenje naše zemlje, nisu nikada bili zainteresovani za izbore. Njihov cilj je da nasiljem dođu na vlast, zaobilazeći legitimnu volju naroda, sa krajnjim ciljem uništenja Srbije! Što se tiče vremenskog okvira za sledeće izbore, ostajem pri svom stavu da kraj 2026. ostaje realan i odgovoran datum za sledeće parlamentarne izbore. To je razuman i izvodljiv vremenski okvir koji omogućava političku stabilnost, mir i sprovođenje značajnih reformi. Prevremeni izbori, vođeni pritiskom onih koji su skloni isključivo nasilju, mržnji, maltretiranju i prebijanju ljudi, ne bi doveli do rešenja. Moramo biti oprezni da ne upadnemo u zamku reagovanja na pritisak onih koji žele da iskoriste situaciju za nasilno preuzimanje vlasti. Rešenje ne leži u prepuštanju haosu, već u poštovanju volje naroda, obezbeđivanju vladavine prava i zajedničkom radu na razvoju mirne i prosperitetne Srbije.

Foto: Nemanja Nikolić

Iako protesti dugo traju, većina istraživanja javnog mnjenja pokazuje stabilno visoku podršku SNS-u i predsedniku Vučiću. Da li to smatrate potvrdom političkog kursa vlasti, i da li je bilo razmatranja da se ta podrška kapitalizuje kroz skore izbore?

- Predsednik Vučić je personifikacija slobodarske i nezavisne politike. Kako je zapravo Srbija došla do statusa koji nikada nije imala u istoriji svoje državnosti? Kako to da danas u svetu nijedna odluka ne može da se donese, a da se Srbija ne pita? Pa niko nije Srbiji poklonio takav status, niko joj nije dao čaroban štapić, Srbija se mudrom i vizionarskom politikom izborila za takav status!Konstantno visoka podrška Vučiću i SNS, jasan je dokaz poverenja naroda u našu politiku i viziju budućnosti Srbije. To potvrđuje da većinska Srbija prepoznaje istorijski napredak koji smo postigli u jačanju i impresivnoj izgradnji naše zemlje i pozicioniranju Srbije kao stabilne zemlje u ovom delu Evrope. Naša posvećenost je da nastavimo da radimo na dobrobiti svakog građanina, a ne na žurbi sa izborima radi političke koristi. Najbolji način da se poštuje poverenje naroda jeste odgovorno upravljanje i dugoročna rešenja za napredak zemlje.

Predsednik Srbije nedavno je javno kritikovao funkcionere koji su tokom krize otišli na odmore i nisu bili uz narod. U delu javnosti se govori i o mogućim unutarstranačkim tenzijama i osipanju članstva. Da li su ti navodi istiniti i unutar SNS zaista ima "suprotstavljenih struja"? Da li ste kao predsednik stranke možda razočarni nečijom reakcijom u sopstvenim redovima ili ste očekivali više od nekih ljudi?

- Mogu vas duboko uveriti da SNS ostaje ujedinjena, snažna i nepokolebljiva u borbi za Srbiju. Iako uvek pozdravljamo konstruktivne kritike, svaka sugestija o navodnim unutarstranačkim tenzijama je potpuno neosnovana. Mi smo stranka koja deluje na osnovu jasnih principa i zajedničke vizije za budućnost, i pre svega istorijskih rezultata koje smo postigli. Što se tiče očekivanja, prirodno je da izazovi ponekad ističu razlike u pristupu, ali sam uveren da ćemo nastaviti da idemo napred zajedno, fokusirani na potrebe građana kojima služimo.

O paljenju stranačkih prostorija u NS: Kao otac, prvi instinkt je bio da zaštitim svog sina Tokom nasilnih dešavanja u Novom Sadu, lično ste bili prisutni u stranačkim prostorijama zajedno sa sinom. Izjavili ste da su "hteli da vas zapale žive i poubijaju". Kako ste se osećali u tim trenucima, ne kao političar, već kao otac i čovek? Da li je bilo teško doneti odluku da napustite prostorije i ostavite ih nebranjene? - Kao čovek i otac, mogu vam reći da su ti trenuci bili teški i duboko emotivni. Videti nasilje i agresiju usmerenu ka vama, vašoj porodici i vašim drugovima sa ciljem da vas spali i poubija je nešto što niko, nikada ne bi trebalo da doživi. Kao otac, prvi instinkt je bio da zaštitim svog sina, a to je nešto što se rečima zaista ne može izraziti... Kao političar, osetio sam težinu svoje odgovornosti da čvrsto stojim iza naroda, stranke i naše zemlje. Ali, kada je situacija eskalirala do tačke gde je postalo jasno da ostanak može ugroziti živote, odluka o odlasku bila je zasnovana na pragmatizmu, a ne na strahu. Bezbednost moje porodice i svih prisutnih morala je biti na prvom mestu. Nije bilo lako, ali ponekad morate doneti teške odluke za veće dobro. Cilj je uvek bio da iz te situacije izađemo jači, da zaštitimo one do kojih nam je stalo i da nastavimo da se borimo za budućnost Srbije.

Kako komentarišete ćutanje pojedinih koalicionih partnera u trenucima kada je SNS pod najoštrijim udarima? Da li je to politički oportunizam ili signal drugačijih odnosa unutar vladajuće koalicije?

- Ćutanje pojedinih koalicionih partnera u trenucima kada se SNS suočava sa jezivim napadima, svakako je nešto o čemu vredi razmisliti. Važno je shvatiti da kada smo našoj zemlji i narodu najpotrebniji, svaki lider i stranka treba da deluju odgovorno i jasno. Stajanje uz svoje koalicione partnere, posebno kada su napadnuti, nije samo pitanje političke solidarnosti, već moralnosti i odgovornosti, radi se o pokazivanju posvećenosti interesima države i dobrobiti naroda kome služimo. Međutim, uvek moramo da se fokusiramo na ono što je zaista važno: stabilnost Srbije i budućnost naših građana. Interesi države i naroda moraju biti na prvom mestu, jer ništa nije draže od Srbije! Svi moramo biti vođeni onim što je najbolje za Srbiju, a ne ličnom ili političkom koristi, posebno u vremenima kada nas je zateklo ovo zlo.

Kada je reč o regionu, svedočimo zabrinjavajućim tendencijama. U Hrvatskoj je sve prisutnija rehabilitacija ustaštva, RS je pred referendumom, a Milorad Dodik više nije predsednik. Kako ocenjujete regionalnu situaciju i šta su najveći izazovi za Srbiju u tom kontekstu?

Foto: Instagram/milosvucevic

- Regionalna situacija je nesumnjivo složena i zabrinjavajuća, posebno sa sve većim porastom opasne nacionalističke retorike u određenim delovima regiona. Rehabilitacija ustaške ideologije u Hrvatskoj je duboko zabrinjavajuća! Naše je da ukazujemo na pravo, na nepoštovanje prava, na poštovanje i nepoštovanje Dejtonskog sporazuma. Na taj način i po tom pitanju RS uvek može da računa na podršku Srbije. Pozicija Srbije se neće mijenjati, Srbija razume kompleksnost i složenost situacije i bezbroj problema koji sada postoje, ali se nadam da će stvari biti rešene mirnim putem i da će u potpunosti biti očuvana regionalna stabilnost. Svako će u Srbiji uvek imati sagovornika ukoliko želi da radi na jačanju Dejtonske BiH, a ne duha Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za Srbiju je najveći izazov očuvanje suvereniteta i bezbednosti, uz istovremeno zalaganje za regionalnu stabilnost. Moramo ostati posvećeni mirnoj, svetloj budućnosti, ali i budni prema svim naporima za destabilizaciju regiona. Srbija će nastaviti da se zalaže za dijalog i saradnju, ali nećemo stajati skrštenih ruku kada su naši interesi ili interesi našeg naroda, ugroženi. Srbija je faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Naš put je jasan: Nastavićemo da radimo na miru i stabilnosti, ali nikada nećemo praviti kompromise u pogledu da nam neko gazi naša prava i naš slobodarski duh!

Ostaje pri stavu: Ne žalim što sam podneo ostavku na mesto premijera Nakon napada na studente u Novom Sadu, podneli ste ostavku na mesto predsednika Vlade Srbije, rekavši da želite da pokažete odgovornost. Iz današnje perspektive, da li i dalje smatrate da je ta odluka bila nužna? I da li je politička cena koju ste platili možda bila previsoka? - Osvrćući se unazad, stojim iza te odluke i verujem da je to bila ispravna stvar u tom trenutku. Kao predsednik SNS, odgovornost i moralnosti nije samo reč, to je princip po kojem živite. Biti u javnoj službi znači služiti narodu, donositi teške odluke za opšte dobro, čak i kada one dolaze sa ličnom ili političkom cenom. Iz današnje perspektive, ne žalim zbog tog izbora, jer je on odražavao vrednosti kojih se držim. Ostajem fokusiran na posao koji je pred nama i nastaviću da se borim za Srbiju, bez obzira na izazove.