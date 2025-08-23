Slušaj vest

Građani Srbije okupili su se danas u 75 gradova i opština širom zemlje, na skupovima protiv blokada i nasilja, koje mesecima parališu državu i društvo. Oni su ustali protiv terora blokadera i onemogućavanja normalnog života, te na miran i dostojanstven način poslali poruke zajedništva i tolerancije.

Okupljanja, koja su počela u 18.30 časova, održavaju se u Raškoj, Ubu, Loznici, Vladimircima, Trgovištu, Kruševcu, Obrenovcu, Boru, Doljevcu, Priboju, Inđiji, Leskovcu, Šidu, Vrnjačkoj Banji, Bosilegradu, Aranđelovcu, Sečnju, Zrenjaninu...

Meštani Šida su poslali jasnu poruku - da su siti blokada koje im onemogućavaju normalan život.

- Samo ako učenici, deca i studenti mogu mirno da uče, Srbija će napredovati - rekla je jedna meštanka.

Njena sugrađanka je saglasna da deci treba obezbediti normalan život.

Šid izjave Građani protiv blokada Izvor: Kurir

- Želim da u našim gradovima i na ulicama vlada mir, a ne nemir. Blokade mesecima donose strah i nemir, a nama je potrebna sloga i normalan život. Želim da moja deca imaju normalnu budućnost - kazala je ona.

Još jedna gospođa iz Šida izjavila je da Srbija mora da blokade moraju da stanu.

- Srbija mora da ide napred, bez blokada i nasilja. Slobodna i jaka Srbija je naša budućnost, budućnost koju svi želimo - izjavila je.