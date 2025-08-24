PRIZORI DOSTOJANSTVA, VIŠE OD 72.000 GRAĐANA REKLO VELIKO "NE" BLOKADAMA, RUŠENJU I NASILJU: Narod u 75 mesta širom Srbije imao samo jednu poruku: Dosta je!
Građani su juče ponovo ustali protiv blokada posle prvog skupa koji je održan u 50 gradova i mesta širom Srbije. Želja da se čuje i njihov glas podstakla ih je da se na sinoćnim skupovima mirno okupe u čak 75 gradova i mesta, te još jednom poruče da žele da se nasilje na ulicama, rušenje, lomljenje, divljanje prekine jednom za svagda, a život vrati u normalu, da mogu da se slobodno prošetaju sa decom a ne da strepe iz večeri u veče.
Mesecima unazad, blokade stvaraju haos i strah, a u poslednje vreme nasilje na ulicama eskalira. Policijski službenici su često meta napada, dok građani ne mogu slobodno da se kreću.
Svako ko se ne slaže sa blokaderima bivа izložen uvredama i agresiji.
"Dosta je"
Svi oni koji su protiv blokada koje mesecima parališu državu i društvo, okupili su se danas u isto vreme i poslali jasnu poruku – „Dosta je“. Narod samo želi da se vrati normalnom životu.
U danu koji će ostati upisan kao prekretnica, građani širom Srbije poslali su snažnu poruku – dosta je bilo blokada, nasilja i terora na ulicama.
Na jučerašnjim skupovima protiv blokada i nasilja, prema poslednjim procenama BIA i MUP, na ulicama Uba, Vršca, Vrbasa, Sombora, Paraćina i desetina drugih gradova okupilo se više od 72.000 ljudi, što je premašilo sva očekivanja.
Predsednik Vučić s narodom Uba
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se skupu u Ubu. Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom, a najavio je plan i program za mere koje će biti predstavljene sutra.
- Ljudi su srećni što su se okupili, nikoga ne napadaju, nikoga ne mrze. Takvu energiju treba da negujemo i gajimo, a ne mržnju. Mir stabilnost, sigurnost, da se izborimo za Srbiju budućnosti. Bitan je i ekonomski prosperitet i unutrašnji mir. Nije problem da se posvađamo, ali je problem ako nam stvari završavaju premlaćivanjem ljudi i razbijanjem prostorija.
Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.
