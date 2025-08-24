Slušaj vest

Građani su juče ponovo ustali protiv blokada posle prvog skupa koji je održan u 50 gradova i mesta širom Srbije. Želja da se čuje i njihov glas podstakla ih je da se na sinoćnim skupovima mirno okupe u čak 75 gradova i mesta, te još jednom poruče da žele da se nasilje na ulicama, rušenje, lomljenje, divljanje prekine jednom za svagda, a život vrati u normalu, da mogu da se slobodno prošetaju sa decom a ne da strepe iz večeri u veče.

Mesecima unazad, blokade stvaraju haos i strah, a u poslednje vreme nasilje na ulicama eskalira. Policijski službenici su često meta napada, dok građani ne mogu slobodno da se kreću.

Kruševac

Svako ko se ne slaže sa blokaderima bivа izložen uvredama i agresiji.

"Dosta je"

Svi oni koji su protiv blokada koje mesecima parališu državu i društvo, okupili su se danas u isto vreme i poslali jasnu poruku – „Dosta je“. Narod samo želi da se vrati normalnom životu.

U danu koji će ostati upisan kao prekretnica, građani širom Srbije poslali su snažnu poruku – dosta je bilo blokada, nasilja i terora na ulicama.

Smederevo

Na jučerašnjim skupovima protiv blokada i nasilja, prema poslednjim procenama BIA i MUP, na ulicama Uba, Vršca, Vrbasa, Sombora, Paraćina i desetina drugih gradova okupilo se više od 72.000 ljudi, što je premašilo sva očekivanja.

Predsednik Vučić s narodom Uba

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se skupu u Ubu. Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom, a najavio je plan i program za mere koje će biti predstavljene sutra.

- Ljudi su srećni što su se okupili, nikoga ne napadaju, nikoga ne mrze. Takvu energiju treba da negujemo i gajimo, a ne mržnju. Mir stabilnost, sigurnost, da se izborimo za Srbiju budućnosti. Bitan je i ekonomski prosperitet i unutrašnji mir. Nije problem da se posvađamo, ali je problem ako nam stvari završavaju premlaćivanjem ljudi i razbijanjem prostorija.

Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.

