Predsednik Vučić je tom prilikom istakao da Srbija svoje probleme mora da rešava demokratskim dijalogom, a ne nasiljem.

- Pozivam predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama, da razgovaramo o našim planovima i programima za budućnost i svi zajedno osudimo nasilje na našim ulicama - naveo je predsednik Vučić u svom pozivu.

Prema njegovim rečima, od presudnog značaja je da se obnovi dijalog u Srbiji. Naveo je da je to razlog što predlaže i nudi razgovor i debatu na svim televizijama u zemlji, kao i na svim portalima, s legitimnim predstavnicima, onima koje oni izaberu.

Vučić je dodao da kada kaže oni, misli na predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta, koga oni izaberu, da li profesore, da li političare, da li studente.

- Želim da napravimo borbu vizija, borbu za budućnost, da to rešavamo dijalogom i razgovorom, onako kako bi svaki građanin naše zemlje želeo da vidi, bez sukoba, bez nasilja. Da obnovimo zemlju ponovo. Da je vratimo na pravi kolosek, tamo gde je bila do pre devet meseci. Da nam ekonomija opet ubrzano raste i da ljudi budu zadovoljni što se svačija reč čuje, što se svačija reč poštuje - poručio je, između ostalog, Vučić.

Staložen predlog predsednika naišao na histeričnu reakciju

Miran, staložen i fer predlog Vučića upućen blokaderima da svi zajedno učestvuju u otvorenoj i javnoj debati o prevazilaženju društvene krize i budućnosti Srbije, naišli su na brzu i nadasve histeričnu reakciju blokadera.

Drzak negativan odgovor toliko je brzo stigao da je jasno da su blokaderi bez trunke razmišljanja o dobrobiti ovog društva i javnom interesu glatko odbili predsednikovu ispruženu ruku i tako po ko zna koji put pokazali do čega im je zaista stalo. Do Srbije svakako - ne.

Foto: Printscreen/X

Jedini blokaderski odgovor dosad je bio rušenje i nasilje, a tzv. zahteva studenata blokadera s početka 9-mesečnog terora više se niko i ne seća niti ume da ih nabroji, a jedan od najvažnijih - odgovornost za tragičnu nesreću u Novom Sadu - davno su bacili u zaborav.

3 razloga zašto blokaderi neće na debatu

Predsednica Skupštine Ana Brnabić čvrsto je uverena da postoje tri razloga zašto blokaderi neće predsedniku da izađu na crtu.

1. Zato što nemaju ljude koji bi mogli da ga pobede u dijalogu.

2. Zato što nemaju plan i program.

3. Zato što im je jedina vizija za budućnost Srbije - nasilje.

Vučić je poziv uputio, ali s kim bi uopšte i razgovarao kad se nasilnici kriju iza maski

Nasilje kao jedino sredstvo obračuna blokadera sa državom i vlašću i bežanje od odgovornosti uveli su u blokaderski pokret imperativ da se bude anoniman i netransparentan. Naspram Aleksandra Vučića, legitimnog i legalnog predstavnika države i vlasti, stali su ljudi bez lica.

Dakle - ljudi bez odgovornosti i savesti pokušavaju da se predstave kao alternativa onima koji su na demokratskim izborima od građana Srbije dobili podršku da vode ovu zemlju. Ljudi bez lica ne mogu da vode Srbiju u sigurnost i stabilnost. Onaj ko se krije iza građana zavređuje ništa drugo do prezir.

Pitanje je ko su ti ljudi koji kriju svoje lice, koji neće da imaju ime i prezime, ali koji prvi staju u red kada se mere zasluge i dele privilegije.

Ljudi bez lica hoće da stoje naspram Vučića i Srbije, ali jasno je da se takvima ne može verovati.

S druge strane, Aleksandar Vučić je oličenje Srbije kakvu danas imamo - stabilne, sigurne i poštovane države koja se ne cenka oko svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Tako građena i uspravljena država garant je stabilnosti i sigurnosti svoh njenih građana. Vučić je taj koji nikad nije bio čovek bez lica, imena ili porekla. On je pokazao da i u ovoj društvenoj krizi ne beži od odgovornosti.