Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je na jučerašnjim skupovima protiv blokada bilo više ljudi nego u četvrtak 21. avgusta, a da je organizator, Centar za društvenu stabilnost, najavio da će sledeće nedelje biti još više tih skupova, oko stotinak.

"Zaista je veliko zadovoljstvo i retkost u poslednje vreme da policija može da izađe i da kaže sve je završeno mirno. Mislim da je stvorena jedna lažna slika koju šire ovi blokaderi i demonstranti da policija jedva čeka da interveniše. Pa kakve su to gluposti, pa san svakog policajca je, kada krene na posao, da mu taj dan prođe mirno, kao i njegovoj porodici", rekao je Dačić za TV Prva.

Istakao je da je od novembra prošle godine do danas u Srbiji bilo više od 22.000 skupova, od čega je 99 odsto bilo neprijavljeno, kao i više od 12.000 blokada saobraćajnica.

"I sad pogledajte koliko je potrebno angažovanja policije za tako nešto. I na koliko je od tih skupova bilo intervencija uopšte. Tako da je policija morala da interveniše samo ako neko nju napadne ili ako ugrožava živote drugih ljudi. Tako da ovo je zaista jedno osveženje, da policija nije imala nikakvih potreba da bilo gde interveniše", rekao je Dačić.

Građani protiv blokada Priboj Izvor: Kurir

Podsetio je da je organizator skupova Centar za društvenu stabilnost koji uvek obaveštava policiju o mestima na kojima će biti okupljanja, i dodao da je i sam bio na skupu u Vrnjačkoj Banji i da je i on prošetao zajedno sa ljudima.

"Bilo je, po policijskim procenama, 1.900 ljudi u jednoj maloj Vrnjačkoj Banji. I moram da kažem da smo prošetali kroz grad. Nije bilo nikakvih incidenata, niti je neko sa strane se nešto protivio ili dobacivao, i mislim da je to blagotvorno i da je to lekovito. I da se pokazuje da ima i onih koji drugačije misle, koji možda nisu ni bili dovoljno vidljivi zbog jedne atmosfere straha i mržnje koja se pojavila u našem društvu. I time se pokazuje da, siguran sam, da većinska Srbija, oni koji su većina u Srbiji su protiv jednog takvog nametanja blokade cele Srbije radi ostvarivanja određenih političkih ciljeva", rekao je Dačić.

Dodao je da svako ima pravo da organizuje okupljanje i da to nije stvar policije, ali da je posao policije je da se omogući funkcionisanje normalnog života i da se omogući da sve funkcioniše i da se očuva red i mir.

Ministar je istakao da studenti u blokadi i građani u zborovima namerno ne prijavljuju skupove, jer ne žele da se vidi ko je organizator, pošto organizator snosi odgovornost za održavanje tog skupa i za sve eventualne posledice.

"Ako želite da ne dozvolite održavanje skupa, vi ulazite u sukob sa organizatorima. S druge strane, samo postupanje policije je regulisano zakonom", istakao je Dačić.

Kurir Politika/TV Prva