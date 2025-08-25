Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objasnio je juče zašto je pozvao blokadere na dijalog i naveo šta su razlozi zbog kojih su oni to odbili.

- Pozvao sam na dijalog da pokažu sada kada se bave politikom, spreman sam kao predsednik sa vašim najvažnijim predstavnicima da se pojavim u debati, da razmenimo stavove. Da svi građani vide, a posebno uz pitanje da li se bar malo stide zbog laži da je preminuo dečak u Valjevu. Posebno sam nezadovoljan zbog objavljivanja fotografija Nikoline Sinđelić. To ne može i ne sme da se radi... Prvi razlog odbijanja dijaloga jeste taj što bi ljudi bez lica morali da pokažu svoja lica, a ta lica se građanima ne bi dopala. Pod dva, znaju oni da nemaju nikakav program, nikakvu politiku. Nema objašnjenja zašto se rukuju sa Piculom, Kurtijem ili Bartulicom. Nemaju odgovor na pitanje Kosova. A njihove uvrede me ne zanimaju. Nisam ni Hitler, ni nepomenik i nisu mi ruke krvave. A ljute se kada im se kaže da su blokaderi - izjavio je Vučić i dodao:

- I kada sve to postavite na takav način, jasno je zašto je reakcija bila tako histerična i zašto su se svi javili iz opozicionih stranaka, koje ni u ludilu nisam pozvao. Ja sam se povukao, ćutao, pustio, i dalje nudim razgovor i dijalog. Sa svim tim koji su me nazivali Hitlerom, ubicom, nepomenikom... Imaju 75 tih izraza, ali to su građani ove zemlje koje ja moram da poštujem, i moram da razgovaram sa njima, a neću sa Bartulicom, koji slavi pogrom Srba, sa Piculom, koji se slika sa automatom.