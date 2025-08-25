OVO JE VEĆINSKA SRBIJA! Energija se sada preselila na drugu stranu, među one koji žele rešenja, a ne destrukciju i rušenje
Skupovi protiv blokada, koji su u subotu drugi put organizovani, ovoga puta u čak 75 gradova i opština širom Srbije, pokazali su da većinska Srbija ne želi više da toleriše višemesečno paralisanje države i društva. Ova okupljanja su pokazatelj jednog preokreta unutar većinske Srbije, koja više neće da bude tiha dok je glasna i nasilna manjina svaki dan teroriše i sprečava normalan život.
Mirni protesti
Politički analitičar Stevica Deđanski ocenjuje za Kurir da su svi skupovi protiv blokada pokazali ono što svi znamo - da je normalnim ljudima dosadilo nasilje na ulicama, od paljenja i rušenja do blokiranja saobraćaja.
- Dugo se sve to trpelo na poziv vlasti u Srbiji da se ne reaguje i na kraju se narod okupio da pokaže da može da se protestuje na miran način, da može da se pošalje poruka bez lomljenja i mržnje. Ljudi samo hoće da se Srbija vrati u normalan život, i to je ono što većinska Srbija želi. Problem je što blokaderi neće stati, oni sad i ne kriju da hoće vlast po svaku cenu. To što sad pričaju da hoće izbore, ništa ne znači, jer po svim istraživanjima relevantnih, a ne naručenih agencija, oni ne mogu da pobede, ali neće to da priznaju - kaže Deđanski i dodaje:
- Ovakav način bavljenja politikom i javnom životom nije zabeležen nigde u svetu. Oni sad samo smišljaju veću pakost, koju ćemo vrlo brzo videti. Imaćemo mi još mnogo problema sa tim ljudima, jer dati vlast njima bez izbora je nemoguće i ne sme se uraditi, a takođe izgleda nemoguće naterati ih da prihvate da se civilizacijski ponašaju. Tako da smo zasad i dalje u pat-poziciji - smatra Deđanski.
Defanziva
Govoreći o perspektivi skupova protiv blokada, on kaže da će ih biti još, jer je većini dozlogrdila paraliza normalnog života.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objasnio je juče zašto je pozvao blokadere na dijalog i naveo šta su razlozi zbog kojih su oni to odbili.
- Pozvao sam na dijalog da pokažu sada kada se bave politikom, spreman sam kao predsednik sa vašim najvažnijim predstavnicima da se pojavim u debati, da razmenimo stavove. Da svi građani vide, a posebno uz pitanje da li se bar malo stide zbog laži da je preminuo dečak u Valjevu. Posebno sam nezadovoljan zbog objavljivanja fotografija Nikoline Sinđelić. To ne može i ne sme da se radi... Prvi razlog odbijanja dijaloga jeste taj što bi ljudi bez lica morali da pokažu svoja lica, a ta lica se građanima ne bi dopala. Pod dva, znaju oni da nemaju nikakav program, nikakvu politiku. Nema objašnjenja zašto se rukuju sa Piculom, Kurtijem ili Bartulicom. Nemaju odgovor na pitanje Kosova. A njihove uvrede me ne zanimaju. Nisam ni Hitler, ni nepomenik i nisu mi ruke krvave. A ljute se kada im se kaže da su blokaderi - izjavio je Vučić i dodao:
- I kada sve to postavite na takav način, jasno je zašto je reakcija bila tako histerična i zašto su se svi javili iz opozicionih stranaka, koje ni u ludilu nisam pozvao. Ja sam se povukao, ćutao, pustio, i dalje nudim razgovor i dijalog. Sa svim tim koji su me nazivali Hitlerom, ubicom, nepomenikom... Imaju 75 tih izraza, ali to su građani ove zemlje koje ja moram da poštujem, i moram da razgovaram sa njima, a neću sa Bartulicom, koji slavi pogrom Srba, sa Piculom, koji se slika sa automatom.
- Atmosfera na antiblokaderskim skupovima sve govori. Ti ljudi ne žele i nisu spremni da se biju, da pale i nemaju mržnju kao pogonsko gorivo, što je slučaj sa blokaderima. Priličan broj se okuplja i nije potrebna masovnost, dovoljno je da se nastavi na ovaj način da se pokazuje da ljudi izlaze na ulicu i da su različiti od ovih ostalih - zaključuje Deđanski.
Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da su skupovi protiv blokada pokazali da se energija sada preselila na drugu stranu, među one koji žele rešenja, a ne destrukciju i rušenje.
- Skupovi održani u subotu širom Srbije pokazali su jasnu stvar: običnim ljudima je dosta blokada i prekida normalnog života. Okupljanja nisu bila u znaku stranačkih parola, već u znaku zahteva za slobodu kretanja, rada i mira. Poruka je bila jednostavna i snažna, građanima je potreban prostor da rade, uče i žive, a ne da budu taoci političkih obračuna. U tom smislu, odbijanje blokadera da razgovaraju sa predsednikom Srbije može se tumačiti kao znak defanzive. Kada odbijete dijalog, a građani vam poruče da žele kompromis i izlaz iz krize, ostajete sve više izolovani. Energija se sada preselila na drugu stranu, među one koji žele rešenja, a ne destrukciju i rušenje - ocenjuje Barac.
Skupovi u subotu, 23. avgusta, u 75 gradova i opština prošli su mirno, bez ijednog incidenta. I za sledeću subotu najavljena su okupljanja građana, ovaj put u čak 100 mesta.