Komentarišući najavljene ekonomske mere koje stupaju na snagu od 1. septembra, a koje je danas predstavio predsednik Aleksandar Vučić, ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević rekao je da one "predstavljaju snažan i odgovoran odgovor države na izazove sa kojima se suočava naš narod”.

"Srbija još jednom pokazuje da je država koja brine o svom narodu i koja stoji uz svakog građanina", ocenio je Milićević u saopštenju.

Ministar je ukazao da ove mere jasno pokazuju da Srbija nikada neće dozvoliti da građani budu taoci bahatosti velikih trgovinskih i bankarskih sistema.

"Poruka je jasna: niko nema pravo da se bogati na muci naroda – Srbija će uvek stati između građana i pohlepnih monopola. U vremenu kada pojedini politički akteri nude samo haos, blokade i rušenje institucija, vlast pokazuje odgovornost i ozbiljnost – nudi rešenja, konkretne mere i bolji životni standard. Dok jedni pale baklje i dimne bombe, država gradi fabrike, škole, bolnice i pruge, i uvodi mere koje direktno znače niže cene u prodavnicama i veće šanse za dostojanstven život”, naveo je Milićević.

Foto: Printskrin RTS

On je istakao da ove odluke znače tri važne stvari:

"Pod jedan, da država štiti osnovne interese građana i njihov životni standard. Pod dva, jasno se stavlja do znanja da nema nedodirljivih i da niko ne može da zloupotrebljava svoj položaj na tržištu. I na kraju, da Srbija ide napred, jer razvoj i stabilnost nemaju alternativu”, ocenio je.

Zahvaljujući ovim merama, kako je dodao, građani Srbije će već u narednim mesecima moći da osete olakšanje u svakodnevnom životu – kroz niže cene hrane, kroz povoljnije uslove zaduživanja i kroz veću sigurnost da država stoji iza njih.

"Predsednik Vučić je još jednom pokazao da mu je narod na prvom mestu i da je njegova politika pre svega politika odgovornosti, pravde i solidarnosti. Naša obaveza je da damo punu podršku ovim merama, da radimo na njihovom sprovođenju i da zajedno pokažemo da je Srbija jača od svih izazova.