Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, i tom prilikom obostrano je ocenjeno da - pored neophodnosti deeskalacije stanja na Kosovu i Metohiji, dijalog, otvoreni i supstancijalni razgovori, kao i primena postignutih dogovora predstavljaju najbolji put za rešavanje otvorenih pitanja i normalizaciju životnih uslova za sve građane na Kosovu i Metohiji.

U saopštenju Ministarstva se navodi da je izraženo očekivanje i da će se u dogledno vreme u Briselu ponovo organizovati sastanak šefova pregovaračkih timova Beograda i Prištine, a Đurić je tom prilikom izrazio punu podršku za ulogu Sorensena i misiju koju sprovodi.

Foto: Msp

Đurić je, u osvrtu na niz eskalatornih mera, koje su prištinske vlasti preduzele poslednjih nedelja i koje su imale za cilj da dodatno otežaju položaj Srba, naglasio neophodnost daljeg prisustva međunarodnih organizacija i misija u AP KiM, kao i njihovog većeg angažmana sa ciljem poboljšanja ukupne bezbednosne situacije, punog poštovanja svih sloboda i prava, kao i pripreme predstojećih izbora pod demokratskim i fer uslovima.

Apostrofirajući neophodnost da međunarodna zajednica, a posebno EU, izvrši snažniji uticaj na vlasti u Prištini radi izbegavanja daljih unilateralnih i provokativnih poteza prema Srbima i predstavnicima njihovih političkih organizacija, ministar Đurić je ukazao da su poslednjih sedmica učestale zabrane ulaska pojedinim Srbima, čije porodice žive na teritoriji Kosova i Metohije, da se nastavlja sa uzurpacijom privatne svojine pokušajima iseljavanja celih srpskih porodica iz stanova i kuća, kao i da nisu otkriveni počinioci napada na imovinu predstavnika srpskih političkih organizacija.

Dodao je da prištinske vlasti nastoje da stvore nove neuralgične tačke u Kosovskoj Mitrovici - izgradnjom novog mosta, pod plaštom navodnog infrastrukturnog razvoja.