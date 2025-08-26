Slušaj vest

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da režim u Prištini nastavlja da krši sve propise i pokušava da namesti da predsednik stranke Za slobodu, pravdu i opstanak Nenad Rašić bude predstavnik Srba u skupštini u Prištini.

Simić je istakao da Rašić nema podršku većine srpskih poslanika, kako je predviđeno poslovnikom.

- Kršeći sva pravila o radu, poslovnika i svega ostalog, režim u Prištini želi da namesti da Nenad Rašić bude predstavnik Srba iako nema podršku većine srpskih poslanika, kako to poslovnik o radu Skupštine zahteva. Znači, nastavlja se kršenje svih propisa protiv interesa srpskog naroda - ukazao je Simić.

Konstitutivna sednica skupštine privremenih prištinskih institucija prekinuta je danas pošto nije izabaran potpredsednik skupštine iz redova srpske zajednice, jer većina nije glasala za Slavka Simića za potpredsednika, iako ga je predložila Srpska lista koja je osvojila devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima i koja, prema poslovniku, predlaže kandidata za potpredsednika iz redova srpske zajednice.

Nenad Rašić se sam kandidovao za mesto potpredsednika i prilikom glasanja žrebom dobio je 55 glasova.