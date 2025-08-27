Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić predstavio je u nedelju novi paket ekonomskih mera države, namenjen penzionerima, socijalno ugroženima i domaćinstvima sa skromnijim prihodima. Među merama su smanjenje enormnih trgovačkih marži koje opterećuju cene osnovnih životnih namirnica, kao i dodatni popusti na račune za struju za najstarije sugrađane. Drugim rečima, reč je o potezima države da zaštiti kupovnu moć građana i olakša svakodnevni život onima kojima je to najpotrebnije.

S druge strane imamo blokaderski pokret, koji je već sa najavom ovih mera počeo s podsmehom i prozivkama "pa da li je to taj jak odgovor države", aludirajući na reči predsednika Srbije koji je, nakon dana nezapamćenog terora, morao da reaguje. Blokaderi su tada palili, blokirali saobraćaj, sukobljavali se s policijom, a zatim i demolirali prostorije SNS-a u Novom Sadu i Beogradu.

Juče smo ponovo bili svedoci novih nasilnih incidenata ispred fakulteta: ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu blokaderi su napali policiju koja je došla na poziv dekana.

A prekjuče - slika koja je zgrozila Srbiju. Porodična kuća mladog studenta Vladimira Balaća, momka koji se od prvog dana hrabro usprotivio nezakonitim blokadama, osvanula je išarana uvredljivim grafitima. Na zidovima doma u kojem živi s porodicom, mesta koje bi trebalo da bude utočište i mir, ispisane su reči mržnje: "Selite se dođoši" i "Zborovi Novi Sad".

To nije bio napad samo na zidove jedne kuće, već na dostojanstvo jedne porodice, na pravo mladog čoveka da slobodno misli i da se ne boji. Simbolika tog čina prešla je prag privatnog i pretvorila se u poruku svima: ko god se usudi da se suprotstavi blokadama, rizikuje da mu dom i porodica postanu meta!

Slika je, zapravo, vrlo jasna. S jedne strane stoji država sa merama za poboljšanje životnog standarda građana, koje imaju za cilj da najugroženijima pruže makar malo predaha. S druge strane, stoji pokret koji je i posle deset meseci protesta i blokada ostao bez jasnog programa i konkretnih rešenja, pa pribegava fizičkom nasilju i stvaranju haosa.

Ali zašto kažete politički program a mislite na nasilje?! To jedno s drugim ne ide!

Nasilje ne nudi odgovore na rast cena, na bezobrazne trgovačke marže, ne donosi olakšice za penzionere, ne umanjuje račune za struju, niti pomaže radnicima i seljacima. Nasilje može samo da unazadi društvo i da ugrozi institucije i državu.

Vučićeve mere se mogu analizirati i kritikovati, ali nesporno je da predstavljaju pokušaj države da pruži zaštitu građanima i poboljša njihov živitni standard. Sa druge strane, oni koji prozivaju vlast pokazali su još jednom da nemaju šta da ponude osim blokada, sukoba i destrukcije.