Blokade fakulteta u Srbiji su nezakonite, i to je svima jasno, a ukoliko i dalje postoje oni koji zaista misle i pokušavaju nas ubediti da je okupacija fakultetskih prostora od strane studenata blokadera, uz amin pojedinih profesora i dekana opravdana i zakonska, onda im odgovor Jelene Kleut, vanredne profesorske Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, "ruši Sneška".

Naime, profesori i vannastavno osoblje novosadskog Filozofskog fakulteta juče su sa dekanom Milivojem Alanovićem ušli na fakultet. Oni su zamolili studente blokadere da izađu kako bi moglo da se počne sa spremanjem fakulteta. Prema rečima dekana, studenti su izašli i nije bilo nikakvih incidenata, a kasnije je deo studenata blokadera ponovo ušao u zgradu fakulteta, zbog čega je dekan pozvao policiju. Demonstranti su fizički i verbalno napali pripadnike interventne jedinice policije.

Ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu trenutno je mirno, a novo okupljanje blokadera najavljeno je za 15 časova.

Ovom temom bavio se N1, pa je u izjavi za tu televiziju dekan fakulteta ukazao na vrlo konkretan logistički problem: zbog velikog broja studijskih programa održavanje ispita na alternativnim lokacijama jednostavno nije moguće.

N1 je za dodatno mišljenje pozvao vanrednu profesorku Filozofskog fakulteta Jelenu Kleut. Voditeljka joj je prenela da je dekan Alanović u telefonskoj izjavi njihovoj novinarki rekao da fakultet ima veliki broj studijskih programa i da je zato potrebno 10 škola u kojima bi se ispiti održavali što je, kako on kaže, od 1. septembra kada počinje ispitni rok i školska godina, nemoguće.

"Kako vama deluje to njegovo objašnjenje?", pitala je voditeljka.

Profesorka Kleut odgovorila je da je dekanov "agument na mestu".

"Mi zaista jesmo vrlo velika i organizaciono složena ustanova sa, samo na osnovnim studijama, preko 20 studijskih programa. Sasvim je sigurno da bi bilo vrlo reško ispite organizovati negde drugde. Ja moram da dodam da bi to bilo i protivno zakonu, koji kaže da se ispiti organizuju u sedištu visokoškolske ustanove", rekla je profesorka Kleut.

Znači, blokada ne samo da ozbiljno remeti funkcionisanje ustanove koja ima odgovornost prema više hiljada studenata, već direktno onemogućava zakonito sprovođenje obrazovnog procesa. Ispitni rokovi, nastavne aktivnosti, međunarodni programi razmene, pa čak i egzistencija pojedinih zaposlenih - sve to dolazi u pitanje.

Da, pravo na protest je zagarantovano u demokratskom društvu. Međutim, kada se protest manifestuje kroz potpuno paralisanje obrazovne institucije, koja funkcioniše kao složen sistem sa obavezama prema studentima i državi, tada granica između legitimnog izraza nezadovoljstva i ugrožavanja prava drugih postaje vrlo jasna.