Predsednik Republike, Aleksandar Vučić odgovorio je britanskom listu Fajnenšel tajms (Financial Times). U pismu ovom prestižnom mediju, a kao reakcija na tekst "Vreme je da se prekine s popuštanjem autoritarnom predsedniku Srbije", objavljenom 18. avgusta, Vučić odlučno odbacuje optužbe o autoritarnom vođenju zemlje, ističući da je Vlada Srbije ostala dosledna principima dijaloga i demokratskog procesa.

Fajnenšel tajms je pismo predsednika Vučića preneo pod nazivom "Vlada Srbije ostaje posvećena dijalogu", a mi ga prenosimo u celosti:

"Nedavni urednički komentar „Vreme je da se prekine s popuštanjem autoritarnom predsedniku Srbije“ (The FT View, 18. avgust) prikazuje izazove sa kojima se Srbija suočava kao binarni izbor za aktuelnu vlast - između autoritarizma i potpunog popuštanja zahtevima opozicionih grupa i studentskih demonstranata.

To je lažna dilema - mi smo oduvek nastojali da pregovaramo u dobroj veri.

Foto: Printscreen

Tokom proteklih devet meseci, Srbija je bila suočena sa desetinama hiljada neprijavljenih okupljanja. Ono što je započelo kao studentski protesti, pretvorilo se u manje blokade koje predvode ekstremističke grupe, često obeležene vandalizmom, uznemiravanjem i jasnim pokušajima izazivanja nemira i nasilja. Policija je reagovala sa maksimalnom uzdržanošću u teškim okolnostima.

Pre ove eskalacije, vlada je preduzela značajne korake da odgovori na zabrinutosti građana nakon tragedije u Novom Sadu. Pokrenute su krivične i antikorupcijske istrage, objavljeno je na hiljade dokumenata u vezi s renoviranjem železničke stanice, povećano je finansiranje obrazovanja, a premijerka je prihvatila političku odgovornost za sukobe među mladima po tom pitanju i podnela ostavku.

Eskalacija nasilja blokadera Foto: ATAIMAGES

Pozivao sam demonstrante na dijalog u više navrata, ali su ti pozivi uporno odbijani. Odbijanjem da učestvuju u dijalogu, demonstranti su zatvorili prostor za istinski razgovor i napredak. Kada su se pojavile prilike za pregovore, poput razgovora o deblokadi fakulteta pred početak nove školske godine, vlada je pokazala da može postići kompromis. Neprestano odbijanje da se dođe za sto vodi ka odsustvu konstruktivnog rešenja, već ka svesno izazvanom sukobu.

Sada se traže vanredni izbori, iako su izbori održani u decembru 2023. godine, a naredni su zakazani za 2027. Imamo novog premijera i novu vladu, koja odgovara potrebama zemlje u ovom trenutku.

Istina je da demokratije ne mogu da menjaju izborne rokove svaki put kada se pojave protesti. To bi bilo destabilizujuće, skupo i štetno za same građane koje demonstranti navodno predstavljaju.

Cilj ovih protesta više nije reforma, već ometanje - nestabilnost umesto rešenja. Vlada, s druge strane, ostaje posvećena dijalogu, stabilnosti i reformama koje jačaju demokratske institucije. To je jedini put koji služi interesima građana Srbije.