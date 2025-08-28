Slušaj vest

Kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde su učesnici neprijavljenog skupa sinoć napali policiju, jutros je mirno, a ispred glavnog ulaza na fakultet stoje dvojica pripadnika policije sa štitovima.

U Ulici Zorana Đinđića parkiran je automobil sa pripadnicima saobraćajne policije i jedan policijski kombi. Ispred fakulteta jutros nema blokadera.

Učesnici sinoćnjeg neprijavljenog okupljanja ispred Filozofskog fakulteta su nešto posle 22 časa napali policiju pokušavajući da nasilno uđu u zgradu fakulteta, koju posle poziva dekana u utorak obezbeđuju pripadnici MUP-a.

Učesnici skupa su pokušali da nasilno uđu u zgradu nakon što je istekao rok koji su dali dekanu Milivoju Alanoviću, koji je u utorak ujutro ušao u zgradu sa nekoliko profesora, da izađe sa fakulteta.

Kako je saopšteno iz MUP-a, oko 300 učesnika skupa se oglušilo na upozorenja policije i pokušalo nasilno da uđe na glavni ulaz fakulteta, nasrnuvši na kordon Interventne jedinice.

Okupljeni su prilikom napada na policiju koristili fizičiku snagu, kamenice, jaja, pirotehnička sredstva i druge predmete.

Pripadnici policije su upotrebom sredstava prinude i potiskivanjem odbili napad i okupljene udaljili od ulaza.

Pošto su napadi na kordon policije nastavljeni i pored više upozorenja policijskih službenika, pripadnici policije preduzeli su zakonom predviđene mere kako bi uspostavili kontrolu na platou ispred ulaza u fakultet.

Blokaderi ispred Filozofskog fakulteta su i u utorak veče napali policiju koja je tada stigla ispred fakulteta nakon poziva dekana koji je naveo da je provaljeno u studentsku službu.

Dekan Milivoj Alanović i deo zaposlenih ušli su u utorak ujutro u zgradu fakulteta, nakon čega su blokaderi napustili fakultet, ali su kasnije pozvali na okupljanje ispred zgrade.

Alanović je u sredu izjavio da je na fakultet ušao kako bi obezbedio uslove za održavanje ispitnog roka i naveo da je studentima u blokadi predložio dijalog kako bi se našlo rešenje za trenutnu situaciju.