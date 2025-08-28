Slušaj vest

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je danas da su ljudi koji protestuju sinoć prilikom protesta ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokazali da u njihovom programu nema ništa drugo osim nasilja.

Jovanov je naglasio da je dobro što policija hapsi ljude koji je napadaju i istakao da je uhapšen i čovek koji je sinoć tokom protesta oteo štit policajcu.

- Jedan je oteo štit i taj je uhapšen, čini mi se. Pa neka ih hapse i treba da ih hapse. Što se tiče postupaka da se vode. Ni meni se ne sviđa to što sudovi rade, puštaju ih da se brane sa slobode, a ima osnova za pritvor. Trebalo bi da budu u pritvoru po mom najdubljem uverenju - rekao je on za TV Pink.

Prema njegovim rečima, bez obzira na to da li se ljudi koji su uhapšeni zbog napada na policiju nalaze u pritvoru ili su pušteni da se brane sa slobode, oni će biti osuđeni.

- Bez obzira na to da li su u pritvoru ili su u kućnom pritvoru ili su pušteni da se brane sa slobode, taj postupak se vodi i oni će u tom postupku biti osuđeni. Ali, sve su maske pale i vidimo da je to od početka bio politički motivisan protest - objasnio je šef poslaničke grupe SNS-a.

Foto: Jakov Milošević

Jovanov je rekao da će morati da se utvrdi ko je zloupotrebio samostalnost pravosuđa, kao i da će oni koji su to uradili morati da odgovaraju za to.

- Mi moramo da se time pozabavimo. Iskreno rečeno, to treba da bude oprezno jer ne smemo da uđemo u ono što je radila Demokratska stranka, koja je na takav brutalan način narušavala nezavisnost pravosuđa. S druge strane, svi oni koji su oteli pravosuđe i koji su zloupotrebili nezavisnost pravosuđa i samostalnost tužilaštva, moraju da odgovaraju za to. Država se povukla jer im je dala samostalnost i postoji samostalnost u radu. U tom kontekstu mi zaista moramo da govorimo o tome da, ako se država povukla, niko drugi nema pravo to da zloupotrebljava, a oni su zloupotrebili i napravili privatno sve - rekao je on.

Kako je rekao, ljudi sada imaju priliku da vide kako stvari izgledaju, kao i to ko je za dijalog, a ko ne.

- Imamo sada priliku da vidimo sve. Ako ljudi hoće da vide, imaju priliku da vide kako stvari izgledaju. I ko je za dijalog, i ko je za razgovore. Mora da dođe do nekakvog razgovora pre ili kasnije. Oni hoće da dovedu do sukoba. Na sreću, nemaju potencijal da to realizuju zahvaljujući odlukama predsednika Vučića od početka ove krize - ocenio je Jovanov.

On je rekao da se tenzije u društvu spuštaju na lagan način.