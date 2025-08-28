"U PROGRAMU NEMAJU NIŠTA OSIM NASILJA" Jovanov o haosu u Novom Sadu: Sve maske su pale, vidimo da je to od početka bio politički motivisan protest
Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je danas da su ljudi koji protestuju sinoć prilikom protesta ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokazali da u njihovom programu nema ništa drugo osim nasilja.
Jovanov je naglasio da je dobro što policija hapsi ljude koji je napadaju i istakao da je uhapšen i čovek koji je sinoć tokom protesta oteo štit policajcu.
- Jedan je oteo štit i taj je uhapšen, čini mi se. Pa neka ih hapse i treba da ih hapse. Što se tiče postupaka da se vode. Ni meni se ne sviđa to što sudovi rade, puštaju ih da se brane sa slobode, a ima osnova za pritvor. Trebalo bi da budu u pritvoru po mom najdubljem uverenju - rekao je on za TV Pink.
Prema njegovim rečima, bez obzira na to da li se ljudi koji su uhapšeni zbog napada na policiju nalaze u pritvoru ili su pušteni da se brane sa slobode, oni će biti osuđeni.
- Bez obzira na to da li su u pritvoru ili su u kućnom pritvoru ili su pušteni da se brane sa slobode, taj postupak se vodi i oni će u tom postupku biti osuđeni. Ali, sve su maske pale i vidimo da je to od početka bio politički motivisan protest - objasnio je šef poslaničke grupe SNS-a.
Jovanov je rekao da će morati da se utvrdi ko je zloupotrebio samostalnost pravosuđa, kao i da će oni koji su to uradili morati da odgovaraju za to.
- Mi moramo da se time pozabavimo. Iskreno rečeno, to treba da bude oprezno jer ne smemo da uđemo u ono što je radila Demokratska stranka, koja je na takav brutalan način narušavala nezavisnost pravosuđa. S druge strane, svi oni koji su oteli pravosuđe i koji su zloupotrebili nezavisnost pravosuđa i samostalnost tužilaštva, moraju da odgovaraju za to. Država se povukla jer im je dala samostalnost i postoji samostalnost u radu. U tom kontekstu mi zaista moramo da govorimo o tome da, ako se država povukla, niko drugi nema pravo to da zloupotrebljava, a oni su zloupotrebili i napravili privatno sve - rekao je on.
Kako je rekao, ljudi sada imaju priliku da vide kako stvari izgledaju, kao i to ko je za dijalog, a ko ne.
- Imamo sada priliku da vidimo sve. Ako ljudi hoće da vide, imaju priliku da vide kako stvari izgledaju. I ko je za dijalog, i ko je za razgovore. Mora da dođe do nekakvog razgovora pre ili kasnije. Oni hoće da dovedu do sukoba. Na sreću, nemaju potencijal da to realizuju zahvaljujući odlukama predsednika Vučića od početka ove krize - ocenio je Jovanov.
On je rekao da se tenzije u društvu spuštaju na lagan način.
- Ljudi moraju samo da shvate jednu stvar. Vi ne smete da dajete protivniku ono što on želi. Dakle, ako protivnik želi neku vašu reakciju, vi ne smete da mu je date jer on dalje zna da radi sa tom reakcijom, ali ne zna da radi sa ovom reakcijom - naveo je šef poslaničke grupe SNS-a.