Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je, povodom dešavanja ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, da blokaderi šire strah, mržnju i nasilje, pokušavajući da prikriju svoju nemoć i političku bezidejnost.

- Blokaderi-nasilnici koji skoro deset meseci maltretiraju građane Srbije, blokiraju život, pale i uništavaju naše stranačke prostorije i pokušavaju da unište institucije i destabilizuju Srbiju, sinoć su ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu opet pravili haos i jurišali na pripadnike policije. Pala je u vodu još jedna njihova laž koju plasiraju preko svojih antisrpskih blokadersko-tajkunskih medija, o navodnoj policijskoj brutalnosti - navela je Mesarović u objavi na društvenoj mreži Instagram uz video sa sinoćnih incidenata u Novom Sadu.

Ministarka je istakla da je cela Srbija mogla da vidi da su upravo oni ti koji napadaju policiju, da lažu i izvrću činjenice kako bi zamaskirali nasilje koje sami sprovode, jer to je njihova jedina politika i jedina ideologija.

- Oni šire strah, mržnju i nasilje, pokušavajući da prikriju svoju nemoć i političku bezidejnost. Njihov jedini cilj je da zaustave napredak Srbije, da unište ono što smo trudom i radom izgradili za naš narod i da nas vrate u vreme haosa i beznađa. Ali narod Srbije vidi istinu, vidi ko gradi, a ko ruši, ko se bori za bolju budućnost i ko pokušava da je ukrade - rekla je Mesarović.

Takođe, istakla je da će Srbija nastaviti da ide putem razvoja, stabilnosti i mira, bez obzira na sve njihove laži i nasilje i dodala da da oni mogu da napadaju ali ne i da pobede snagu istine, rada i jedinstva našeg naroda.