"GLASAJTE ZA RAŠIĆA, ON PRIZNAJE REPUBLIKU KOSOVO!" Kurtijev poslanik apeluje pred nastavak sednice Skupštine: Za nas je danas istorijski trenutak
Novi predsednik prištinske Skupštine Dimalj Baša, iz redova Samoopredeljanja Aljbina Kurtija, danas je, sa konferencije za medije uoči nastavka konstitutivne sednice, pozvao poslanike da glasaju za Nenada Rašića za potpredsednika parlamenta iz redova srpske zajednice, navodeći da se on "obraća Kosovu kao Republika Kosovo", dok ga drugi poslanici "pogrdno nazivaju".
Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini nastavlja se danas, nakon što je pre dva dana ponovo prekinuta. Uzrok novog zastoja je neslaganje većine sa predlogom za potpredsednika parlamenta iz redova srpske zajednice. Tako će poslanici danas glasati o potpredsedniku koji dolazi iz srpske manjine.
Rašić, koji ima samo jedan mandat u parlamentu, u nastavku sednice pre dva dana sam je sebe predložio za mesto potpredsednika parlamenta iz reda srpske zajednice.
Srpska lista koja ima devet poslanika predložila je Slavka Simića, čiju je kandidaturu većina u parlamentu odbila da podrži - 55 poslanika Samoopredeljenja je glasalo protiv Simića, dok su ostali poslanici bili uzdržani.
"Poslanici Samoopredeljenja glasali su za Rašića, dok su ostali albanski poslanici ponovo bili uzdržani. Ovo je trebalo da bude glavna tema, jer je za nas danas istorijski trenutak, gde će poslanici imati priliku da glasaju za Rašića kao potpredsednika iz srpske zajednice, koji priznaje Republiku Kosovo i obraća se Kosovu kao Republika Kosovo, a ne za ostale poslanike koji ga pogrdno nazivaju", rekao je Baša, prenosi Reporteri.
Smatra da Rašić treba da dobije podršku svih poslanika.
"Apelujem na poslanike da glasaju za Rašića, da imamo Srbina koji predstavlja interese građana Republike Kosovo. Podrška Rašiću treba da dođe od svih poslanika“, rekao je Baša i podsetio da se za Rašića, voljom žreba, glasalo samo jednom, a može najviše tri puta.
"Postoje još dve mogućnosti, a činjenica je da Srpska lista odbija da se kandiduje. Apelujem na poslanike da je to sjajna prilika i patriotski čin za nas“, rekao je Baša.