Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov izjavio je danas, povodom dešavanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, da bi, da je u decembru bila takva ili slična reakcija svih dekana na svim fakultetima, možda sve što se dogodilo išlo u drugom pravcu, i poručio da je jedini put da se trenutna situacija reši da se ne dozvoli prekid akademskog života koji je kako tako uspostavljen.

Petrov je rekao da je u decembru kada su počele blokade i protesti, verovatno bila procena da je bolje da se pristane na blokade jer se smatralo da će se one u nekom trenutku same osuti do mere da nestanu.

Kako je naveo, pre nekoliko godina na Pravnom fakultetu je bila kratka blokada koja je trajala nekoliko dana, a koja je na kraju bila najjednostavnije rešena odgovarajućim sinhronizovanim delovanjem uprave fakulteta, pojedinih profesora i organa reda.

- U decembru je bila jedna sinhronizovana akcija i zbog toga ja prvih nekoliko meseci nisam govorio o obojenoj revoluciji jer sam pravnik i ne volim da koristim pojmove koji nisu pravni, ali je jasno da je reč o sinhronizovanoj delatnosti koja je u tom trenutku bila dobro opisana od strane nekoliko iskusnih profesora koji su rekli da je ovo viši sila. Od više sile u datom trenutku nema odbrane, na nju mora da se pristane a onda da se gleda da se saniraju posledice - izjavio je Petrov za K1 televiziju.

Dodao je da sve eskalacije koje se dešavaju u procesu saniranja blokada, su neki lokalni požari koji stvaraju osnove za zabrinutost šta će biti u narednoj akademskoj ali i kalendarskoj godini.

Petrov je rekao da je on od početka bio rezervisan kada je reč o dijalogu koji je uspostavljen između premijera Đure Macuta i rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića, jer je znao da postoji dokument Inicijativa za spas beogradskog univerziteta u kojoj je napisano da se naredna godina vidi kao nastavak procesa protesta gde je potrebno stvoriti uslove da fakulteti prežive leto i omasoviti proteste kroz prijem novih studenata brucoša.

- Zbog toga mi imamo trenutno na svim fakultetima stanje koje nije svuda faktički isto, ali je suštinski isto, a to je da se uglavnom nastava održava ili je okončana, ispitni rokovi su u toku, ali postoji jedna grupica studenata i nestudenata koji su i dalje tu aktivni - napomenuo je on.

Govoreći o stanju na Pravnom fakultetu, Petrov je rekao da je situacija počela da popušta onog trenutka kada je uspostavljen program za nadoknadu, a da se sa početkom ispitnih rokova stanje još više stabilizovalo, zbog čega se ne sme dozvoliti prekid akademskog života koji je nekako uspostavljen.

- Ako vi u jednom danu imate 50 ili 60 studenata koje ispitate, ja ih čak i anketiram. Svakog trećeg pitam "šta mislite, da li treba da stanemo ili da nastavimo". Kod njih se jasno vidi želja da nastave sa ispitima i predavanjima. To je taj pozitivan pomak - istakao je profesor.

Prema njegovim rečima, na Pravnom fakultetetu je svaki dijalog i razgovor prestao u samom početku blokada sa njim jer je on u emisiji izjavio da su u organizaciji svega ovoga glavni akteri ProGlas i profesori iz nevladine organizacije CEPRIS.

- Ja sam to tada prvi put izjavio još u drugoj polovini decembra, i od tada je krenulo na fakultetu zatvaranje mojih kolega u odnosu na mene. Sada je to mnogo drugačije, sad mnogi prilaze i kažu sve si bio u pravu - naglasio je profesor.

Kada je reč o studentima, Petrov je istakao onog momenta kada su stvoreni minimalni uslovi da makar nekako počne nastava, komunikacija sa najvećim brojem studenata je bila potpuno normalna.

Svi ovi koji pale prostorije stranaka, napadaju državne institucije tim putem pokušavaju da ruše ustavni poredak koji nije ni Aleksandar Vučić ni Đuro Macut, već poredak najviših državnih organa uspostavljen pravnim aktom Srbije, izjavio je Petrov i dodao da to pravdaju navodnim pravom na pobunu koji nema nikakve veze sa ovim nasilnim aktima

- To su oni koji još uvek jednim delom stoje u senci, mada pojedini mediji razotkrivaju ta imena. Ne mogu da tvrdim da su to jedini organizatori, ali bih skrenuo pažnju na poslednji poziv predsednika na dijalog gde je on rekao da on ne poziva blokadere već njihova legitimne predstavnike, time želeći još jednom da istakne da sa druge strane postoje neki ljudi koji stoje iza svega toga - istakao je on.

Komentarišući dešavanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Petrov je, ne želeći da krivi dekana, ocenio da je on sa dosta velikim zakašnjenjem reagovao shvativši da moraju da profunkcionišu ti fakulteti, s obzirom na to da je situacija u Novom Sadu mnogo gora nego u Beogradu.

- Da su mene kao dekana zadesile ove blokade vrlo je moguće da bi i spavao na fakultetu zato što bih se pribojavao da u prvim nedeljama može nešto loše da se desi bilo kom studentu, radniku u administraciji, delu državne imovine koju sam ja kao dekan zadužio - poručio je on.

Petrov je ocenio da je dekan Milivoje Alanović procenio da je ovo poslednji momenat da se izvrši akademska detoksikacija tog fizičkog prostora, kako bi se stvorili uslovi za nastavak sledeće godine.

Na pitanje šta mogu drugi dekane da urade da bi otvorili zgrade fakulteta za nastavu, Petrov je rekao da je to moguće uraditi bez policijskog delovanja, samo ukoliko je reč o pravim profesorima i dekanima koji su okrenuti svim svojim studentima, ne praveći razliku između studenata u blokadi i studenata koji su bili u Pionirskom parku.

Petrov je istakao da u kontinuitetu postoje sve sve odgovornije i kvalitetnije reakcije nadležnih državnih organa, odnosno tzv. utezanje pravne države, i dodao da taj proces ne može biti lak i da se ne može sa sigurnošću znati da se već sutra neće ponovo dogoditi neko nasilje jer je ovde reč o ljudima kojima je nasilje glavni zadatak.

- Danas patimo od deficita koordinacije, čak i u najvišim institucijama. To je problem koji moramo sistemski da rešavamo. U drugom spektru, ako pogledamo ljude iz opozicije, pošto je napredna stranka dugo na vlasti, možemo da zamislimo kako je onima koji nisu na vlasti, a nekada su bili, pa se sećaju neslavnih dana svoje prošlosti. Njima je sada još teže, posle toliko godina. Ne mogu među sobom da budu koordinisani iz prostog razloga što nemaju jedan zajednički, legitimni cilj. Oni nemaju program koji bi ponudili - naveo je on.

Profesor na Fakultetu Medicinskih nauka u Kragujevcu Vladislav Volarević izjavio je da Alanović nije podneo žrtvu zbog toga što je ušao u fakultet i tamo proveo noć, već da je on samo radio svoj posao jer je obaveza svakog dekana da se nastavni i naučni proces na fakultetu odvija normalno.

Govoreći o stanju na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, Volarević je rekao da je unazad nekoliko meseci na fakultetu sve u najboljem redu kao da blokada nikada nije bilo, istakavši da je fakultet renoviran i vraćen u prvobitno stanje i da su studenti izuzetno motivisani da rade.

- Kod nas u Kragujevcu imamo dobar sistem, tzv. tutorski sistem rada gde nekoliko nastavnika imaju svoje grupe studenata kojima smo tutori. Na svakoj godini imamo po šest, sedam studenata o kojima brinemo kako uče, kako rade, kakav im je život, Svi studentski programi su time obuhvaćeni - naveo je on za K1 televiziju.

Volarević je dodao da su studenti prošlost, odnosno blokade, ostavili iza sebe i da sada imaju izuzetnu motivisanost da nastave dalje nakon što se situacija skroz normalizovala na fakultetu.

Kako je naveo, nakon što je ponovo uspostavio odnos sa svim studentima nakon blokada, razgovarao je s njima o situaciji u kojoj se država nalazi i mogućim posledicama ovih blokada, ali i o kvalitetnom i besplatnom obrazovanju koje se u Srbiji nudi.

Volarević je istakao da kada je reč o medicini, u Srbiji danas mladi ljudi imaju mogućnost da se školuju i postanu dobri lekari na nivou Evrope i sveta, i to potpuno besplatno što u mnogim drugim državama nije slučaj.

- Da biste završili medicinski fakultet u Americi vi uzimate kredit i na kraju studija ste dužni između 400 i 600 hiljada dolara. Kroz posao narednih 10 godina vraćate taj kredit kroz mukotrpan rad. Mi moramo naše studente ovde da naučimo da cene ono što imaju kroz intenzivan razgovor da mi čujemo i studente i svoje kolege, da vidimo njihova razmišljanja, strahove i brige - napomenuo je on.

Volarević je ocenio da društvo nema svest o svim pozitivnim stvarima vezanim za studiranje u Srbiji zato što mediji isuviše stavljaju akcenat na negativne stvari.

On smatra da će studenti sa svojim blokadama da uruše ono što je predsednik Vučić sa svojim timom marljivim radom napravio unazad 10 godina, i da će na taj način da zaustave sebe, svoju budućnost i budućnost svoje dece.

Govoreći o podršci koja je opala nakon 15. marta kada je izostao politički program, artikulacija ciljeva, kada se promenio način borbe i na kraju je došlo do eskalacije nasilje, Volarević je rekao da on od početka protesta i blokada, a ne samo nakon 15. marta, nikada nije video jasan program i cilj, i dodao da ispostavljanje zahteva za utvrđivanje odgovornost za pad nadstrešnice u Novom Sadu mesec dana nakon tragedije nije realno.

- Svi smo mi u iščekivanju programa ljudi koji podržavaju te blokade. Mi koji smo u pokretu za narod i državu imamo jasan program, to je jasna, nacionalna i stabilna Srbija. Mi stojima ispred vas sa imenom i prezimenom, jedva čekam da druga strana iznese svoju viziju budućnosti Srbije - poručio je on.