Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se, gostujući na TV Pink, osvrnuo i na dešavanja u Junajted mediji.

"Oni su prodali Total TV, Net TV i SBB. Gospodin Šolak prodao je to za milijardu i šest stotina miliona evra otprilike. Dakle, milijardu i šest stotina miliona evra je stavio u svoje džepove. Nije on to zaradio svojim znanjima, već korumpiranjem ljudi u Telekomu Srbije svojevremeno, tamo 2000. i neke godine, kada je krenuo da protivzakonito postavlja kablove koristeći Telekom i državnu mrežu. Vidite, gle čuda, milijardu i šesto miliona uglavnom na pljački zarađenog novca, oni su pošteni, on je pošten, a ja sam lopov, kriminalac koji nemam i nisam dobio ni jedan evro od svega toga. A onda su, kada je KKR prodavao svoj udeo, tražili investitora i pozvali BC Partners. BC Partners im je dao tri, četiri, pet milijardi, Bog zna koliko. I sve su to trpali u svoje džepove. Ne u moje, nego u svoje. Mi korumpirani, oni pošteni. Sad su se posvađali oko para, jedni druge tuže, jer Šolaku nikad nije dosta para. Oni kažu da sam ja uticao na nešto, čuo se ili video sa nekim. Pa da, ja sam se video u Davosu dva puta sa Nikosom i svaki put se slikao i objavio to. To je moj posao, moja obaveza", naveo je predsednik Vučić i dodao:

"Kad sam prvi put sreo tog gospodina Nikosa, u lice sam mu rekao da mislim da je Dragan Šolak, njegov partner, međunarodni kriminalac, perač para, kriminalac bez premca, da je veoma, veoma loš čovek, iskoristio sam težu reč. Dakle, da ne bih krio. Ne morate da pitate za sitnice da li tamo neko da bude Sloba Georgiev ili da bude Aleksandra Subotić ili da bude Igor Božić. Baš me briga. Sve najgore mislim o svima. I nikada se u to nisam mešao. Ali da im bude jasno i da vama bude jasno. Od početka sam govorio sve ono u šta se sad uverio svako od tih ljudi koji su sa tim čovekom radili. Ne postoji ni jedan čovek koji je sa tim čovekom radio, a da ima nešto lepo da kaže. A sa mnom svi koji su počeli da rade - rade i danas. Niko nije otišao. Dakle, i 10, i 12, neki i 17, a neki, Boga mi, i 30 godina. Samo da to imate to u vidu. I neki koji odu, pa se posle izvesnog vremena vrate i žele da se vrate. Od Zorane Mihajlović do mnogih drugih. Dakle, samo to hoću da vam kažem. Ja sam, dakle, najgore stvari o tim ljudima predočavao od početka. Svaki put kad bih ga video, ali ja njega vidim jednom godišnje".

Vučič je kratko istakao da ju je samo jednom video, kada je bila u kancelariji Suzane Vasiljević, te da ništa ne zna o njoj.