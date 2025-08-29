Slušaj vest

Student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Vladimir Balać, na čijoj su kući osvanuli natpisi ''Selite se dođoši'' i ''Zborovi Novi Sad'', izjavio je danas da porukom "Selite se dođoši" ti ljudi indirektno pozivaju da se odseli skoro trećina stanovništva u Srbiji, i poručio da ga ovaj vandalski čin nije uplašio i da se neće odreći svojih stavova i principa.

Balać je za Tanjug rekao da iako se njegova porodica nakon ovih natpisa plaši za njegovu bezbednost zbog toga što je on javno izašao i izneo svoje stavove, u svemu što radi mu i dalje pružaju podršku.

- Što se tiče vandalskih grafita, meni je žao što je moja baka koja u svom životu ni mrava nije zgazila, dobila takav tretman zbog stavova svog unuka. To joj ni malo nije prijatno, ona ne razume zašto je neko došao i ispisao takve grafite na našoj kući, po meni bez ikakvog razloga Oni koji su se potpisali "Zborovi Novi Sad" su verovatno zborovi koji podržavaju sraman govor Tonina Picule protiv naše zemlje i našeg naroda - izjavio je Balać i ocenio da su ovo uradili isti oni ljudi koji misle da će blokiranjem ulica i neradom postići nešto u životu.

Balać je istakao da blokaderi, koji su vršili nasilje prethodnih dana i meseci širom gradova u Srbiji, ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, misle da je u redu izražavati svoje neslaganje kroz nasilje i napadati policiju i institucije.

Policajci imaju svoje porodice i tu su na poslu kako bi sačuvali javni red i mir, napomenuo je Balać i dodao da policija ne napada građane već da se ona samo brani od napada na njih, koristeći minimalnu silu.

Foto: X/Ana Brnabić

Na pitanje šta je sada cilj blokadera s obzirom na to da su pokušali da proteraju studente koji žele da uče iz Pionirskog parka i zabranjivali im da uđu na fakultete, Balać je poručio da iako blokaderi sve ovo što rade vide kao način da ga isteraju iz Srbije, on iz Srbije neće otići jer je ona, kako je rekao, njegova zemlja koliko i svih ljudi ovde, pa čak i onih koji su pisali grafite na kući njegove bake.

- Isterali su me sa fakulteta, ne dozvoljavaju mi da uđem, isterali su moje kolege iz studentskih domova, isterali su nas svuda. Evo sad i kući, ne znam da li treba da dođem kući da neko napadne mene ili moju porodicu ako se ne odselim, neću se nikada odseliti iz Srbije. Da li treba nekoga zbog drugačijeg mišljenja da isterate iz zemlje, ja se ne bojim i neću se odreći svojih principa i svojih stavova - poručio je on.

Odgovarajući na pitanje da li sada polaže ispite na fakultetu ili negde druge, Balać je rekao da od tri zgrade koliko njegov Fakultet imam, on polaže ispite u dve zgrade jer je jedna zgrada fizički blokirana, i dodao da je do sada izašao na dva ispita koja je položio sa desetkama.

- Još uvek nije bilo nikakvih neprijatnosti sa profesorima. Profesori su se uljudno ponašali, tražili da pogledaju moj indeks kako bi utvrdili moj identitet što je normalno procedura, ja uradim ispit, predam profesoru papir i sve je u redu, zaista nikakvih neprijatnosti nije bilo - izjavio je on.

Kada je reč o drugim studentima, Balać je istakao da iako postoje studenti koji dobacuju i koji su neprijatni, mnogo je više onih koji mu prilaze i čestitaju.

Na pitanje da li se može očekivati nova eskalacija i nastanak blokada s obzirom na dešavanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Balać je rekao da se nada da neće doći do dalje eskalacije i da će oni koji žele dalju eskalaciju i nasilje dovesti pameti i shvatiti da to nije put.

- Zamislite da neko spava, jede, pije u zgradi fakulteta, on to neko vreme gleda kao životni prostor i ostavi smeće tu, pa kakvi ste vi ako ne očistite iza sebe. Dekan ih je isterao jer ima pravo na to, ko ste vi da fizički blokirate zgradu - napomenuo je on.

Kako je naveo, dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoj Alanović je u skladu sa zakonom pozvao policiju koja je došla kako bi sprečila dalju eskalaciju i nove sukobe, nakon čega blokaderi besni zbog toga što su morali da izađu, napadaju policiju.