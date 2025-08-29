Slušaj vest

Generalni direktor kompanije "Telekom Srbija" Vladimir Lučić potvrdio je da će Telekom podneti tužbu protiv svih koji su objavili navodni audio snimak razgovora njega i direktora kompanije Junajted grupe, Stenla Milera, uključujući i redakcije Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (Krik) i "OCCRP-a" (Organized Crime and Corruption Reporting Project), koje su o tome najpre izvestile.

- Kada su nas obavestili da će objaviti tekst, rekli smo: "U redu, samo nam pošaljite (audio snimak) na proveru autentičnosti i autorizaciju". Oni su to odbili. Zbog toga ćemo ih prijaviti i zatražiti da se utvrdi verodostojnost snimka i nadoknadi šteta. Mislim da će rezultati biti šokantni - ističe Lučić u razgovoru za Jutarnji program Radio-televizije Srbije.

Potvrđuje i da se 7. avgusta sastao sa Milerom u Beogradu.

- Pričali smo mnogo duže od tih pet ili šest minuta prikazanih na snimku koji je objavljen. U pitanju je razgovor sa direktorom Junajted grupe, čije smo određene kompanije, poput Net TV-a ili Total TV-a mi akvizirali. Razgovarali smo o tranziciji tehničkih sistema, sarađujemo kontinuirano i tu nema ničega spornog - tvrdi direktor Telekoma.

Napominje da sa Milerom jeste razgovarao o Aleksandri Subotić, direktorki Televizije N1.

- Mi to nismo sporili, ali u tekstu koji je objavio Krik bitno je da se objasne dve velike stavke. Krik mi je poslao pitanja, a ja sam odgovorio na svako. Objavljen je samo jedan odgovor, jer im drugi očigledno nisu odgovarali. Drugo, "OCCRP" u tekstu brani Dragana Šolaka i Subotićevu i previđaju činjenicu da se u njihovim bazama isti ti ljudi ponavljaju u aferama "Panamski papiri" i "Malteški papiri". Da su te podatke malo analizirali, shvatili bi koliko je Junajted grupa u ranijem poslovanju služila za izvlačenje novca ka Panami i Malti - smatra Lučić.

On podvlači da je sa Milerom, 7. avgusta, uglavnom razgovarao o tehničkim pitanjima, potencijalnim novim akvizicijama kompanija Šopster i Diekspres, koje posluju unutar Junajted grupe, ali i direktorki N1.

- Uopšte nismo pričali o urednicima televizija N1 i Nova S, kao i o bilo kakvoj vrsti kupovine tih kanala ili njihovom gašenju. Junajted grupa ima čudnu strukturu i, prema njoj, Subotićeva nije generalni direktor televizije, zato što nije njen pravni zastupnik - napominje sagovornik Jutarnjeg programa.

Na pitanje kako komentariše to što se deo javnosti interesuje zbog čega se sastaje sa direktorom konkurentske firme, Lučić objašnjava da za njega to više i nije suparnička kompanija.

- Oni su izašli iz Srbije, a čekaju se još malo vremena Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Sastajem se i sa drugim direktorima. Oni nama održavaju deo sistema i bitno je da se kontinuitet nastavi - naglašava Lučić.

Ukazuje da mu predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije tražio da od novog rukovodstva Junajted grupe zahteva smenu Subotićeve, jer "niko ne može da mu nameće šta da radi, niti je nečiji poštar".

- Predsednik nije tražio da se iko smeni. Mileru sam ukazao na to da je neko fiktivnim ugovorom iz kompanije Net TV od 2013. godine izneo milione evra, što smo utvrdili po preuzimanju kompanije, a da iza toga stoji Aleksandra Subotić. Zatim, od 2024, kada je već bilo poznato da će Net TV biti prodat, produžen je ugovor na još pet godina, na čijem raskidu sada radimo, a čime bi se više stotina hiljada evra slilo na njene račune. Moja je dužnost da ga o tome obavestim. Podneli smo tužbu - smatra Lučić.

Lučić procenjuje da Junajted grupa u prethodnih 20 godina "nije vođena kako treba".

- Firma nema vrednost koja se očekivala. Logična odluka akcionara da pokušaju da tu vrednost naprave sa drugim menadžmentom - kaže direktor Telekoma.

Negira da je predsednik kompanije Bi-Si partners na bilo koji način umešan u eventualnoj smeni Aleksandre Subotić, a da je njemu poznato.

- Ja sam sa Milerom razgovarao samo o lopovluku Aleksandre Subotić, u tom kontekstu. A mediji u Junajted grupi će biti jači i nezavisniji sa novim menadžmentom - navodi Lučić.

Negira i tezu u delu javnosti da kompanija "Telekom Srbija", u službi vlasti, radi na promeni medijske slike Srbije i da tako utiče na uređivačku politiku.