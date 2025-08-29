Slušaj vest

U Beogradu je danas održan sastanak Organizacionog odbora Matice srpske povodom obeležavanja 200 godina postojanja ove najstarije srpske književne, naučne i kulturne institucije, a sastanku je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je predsednik Počasnog odbora proslave pod nazivom "Dva veka Matice srpske".

Sednica Odbora održana je u zgradi Predsedništva, a prisustvovali su i predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ministar kulture Nikola Selaković, savetnik predsednika Republike Miloš Vučević, predsednik Matice srpske Dragan Stanić i patrijarh srpski Porfirije.

Na sednici je razmatran program proslave i odgovarajuće finansijske podrške koja bi omogućila realizaciju tog programa.

U pozivu za sednicu istaknuto je da proslava "Dva veka Matice srpske" treba da bude shvaćena kao javni apel srpske kulture, srpske države i srpskog naroda za sveopšte vrednosti mira, znanja, kreativnosti, napretka i sreće svih ljudi, svih nacija i čitavog čovečanstva.

Sednica Odbora povodom obeležavanja 200 godina Matice srpske, prisustvovao Vučić  Foto: Petar Aleksić

Matica srpska je osnovana 1826. godine u Budimpešti, a od 1864. godine sedište joj je u Novom Sadu.

Osnivači Matice srpske su Jovan Hadžić, Petar Rajić, Andrija Rozmirović, Gavrilo Bozitovac, Jovan Demetrović, Josif Milovuk i Đorđe Stanković, koji su bili okupljeni oko ideje očuvanja srpske kulture i tradicije, njenog predstavljanja drugim narodima u Evropi i podizanja opšteg kulturnog nivoa srpskog naroda.

Izdavaštvo je jedna od najznačajnijih delatnosti Matice srpske, o čemu svedoči i Letopis Matice srpske, najstariji književni časopis na svetu koji u kontinuitetu izlazi od 1824. godine.

U sastavu Matice srpske su Biblioteka i Galerija Matice srpske.

