Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je juče da ljude koji žele destabilizaciju Srbije apsolutno ne zanimaju ekonomska situacija u Srbiji i životni standard građana, ali da će građani na najavljenim skupovima u nedelju od 18.30 časova u 100 gradova i mesta imati priliku da vide potpuno drugačije lice Srbije.

- Tu ne vidite nijedan incident, tu ne vidite na transparentima nijednu ružnu reč upućenu prema bilo kome. Vi vidite nasmejane ljude, ljude sa balonima, sa decom, ljude koji nikoga ne mrze, koji samo žele svoju Srbiju nazad i svoj normalan, uobičajen život nazad. Koji žele da se kreću slobodno, da rade, da uče, da imaju neku stabilnu i sigurnu budućnost, da znaju šta će se desiti sutra - rekla je Brnabić za TV Prva.

Ona je istakla da su oni koji žele destabilizaciju Srbije u avgustu doveli zemlju do toga da građani ne znaju šta će se desiti uveče.

- Zato što bande haraju ulicama. Dakle, nemate nikog normalnog ko će u stvari, na kraju krajeva, to da podrži. Očekujem da će se situacija sve više stabilizovati i drago mi je opet što vidim predsednika Aleksandra Vučića da se potpuno okrenuo radu, planovima, programima, rezultatima i ispunjavanju onih obećanja koje smo dali - dodala je.

Predsednica parlamenta ukazala je da su građani Srbije poslednjih blizu 10 meseci imali priliku da vide viziju mržnje, nasilja i destabilizacije blokadera.

Takođe, navela je da oni građani koji ne glasaju za predsednika Vučića i Srpsku naprednu stranku ne žele da vide brutalno nasilje na ulicama gradova, kao i da oni ne podržavaju politiku rušenja, paljenja i sprovodenja terora nad porodicama neistomišljenika.

Brnabić je istakla i da može da se vidi da građani ne podržavaju politiku od pre tri večeri u Novom Sadu ispred Filozofskog fakulteta, kada su, kako kaže, upućene odvratne i monstruozne pretnje pripadnicima policije.