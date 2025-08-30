NAKON TRIBINE SA VJOSOM OSMANI, ĐOKIĆ RAZGOVARAO S NEMAČKOM AMBASADORKOM: Rektor se sa strancima rado sastaje, a neće na dijalog sa predsednikom svoje države
Prošlo je sedam meseci od kada je početkom februara predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio zvaničan poziv za dijalog rektoru Beogradskog univerziteta (BU) Vladanu Đokiću kako bi pokušali da reše krizu na fakultetima, a na koji rektor nikada nije odgovorio. Predsedniku svoje države je preko medija poručio da "nemaju o čemu da razgovaraju", ali tokom svih ovih meseci Đokić ipak jeste razgovarao... Doduše, sa stranim abasadorima, na protestima, žalio se na državu u Briselu...
Tako je danas Vladan Đokić uhvaćen na tajnom sastanku sa ambasadorkom Nemačke u Srbiji Anke Konrad, piše Informer.
Kako ovaj portal saznaje, Đokić je na nenajavljeni sastanak došao u društvu svog šefa kabineta, dok je pored Konradove bio prisutan i njen ataše za kulturu. U ovom trenutku nije poznato o čemu su rektor i ambasadorka razgovarali, ali je jasno da Đokić nastavlja praksu viđanja sa strancima. Đokić i Konradova sreli su se na ulazu u u Univerzitetsku biblioteku "Svetozar Marković".
Podsećamo, rektor je izgleda uspeo da nađe zajedničke teme čak i sa predsednicom lažne države Kosovo Vjosom Osami, i to baš za vreme dok srpski narod trpi nezapamćeni zulum i teror na KiM!
U austrijskom gradiću Alpbah, u pokrajini Tirol, održana je tribina pod bombastičnim nazivom "Pumpaj! Protest kao otkucaj srca demokratije", na kojoj su učestvovali rektor BU Vladan Đokić, Mihael Brandšteter i Beate Majnl Rajzinger, austrijski političari iz stranke NEOS, poznati po antisrpskim stavovima, pretnjama Republici Srpskoj i otvorenom zalaganju za rušenje Srbije, dok se u ulozi "studenta" pojavio se Srđan Hromiš, advokatski pripravnik u kancelariji koja zastupa Mariniku Tepić, piše portal "Srpski ugao".
Događaj je dodatno "začinila" i Vjosa Osmani, predsednica lažne države Kosovo, koja se u ulozi mentora obraćala "srpskim studentima" i savetovala ih kako da se bore protiv sopstvene zemlje, a prema pisanju portala "Srpski ugao", na toj sceni, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić statirao je bez ijedne reči u odbranu institucije koju vodi. Sedeo je nemo i odobravao, dok austrijski politički profiteri kleveću zemlju iz koje dolazi.
S obzirom da Đokić nije član tima države zaduženog za pregovore Beograda i Prištine, najlogičniji potez većinskog stanovništva u Srbijii bi bio - da ustane i ode čim bi videli predsednicu lažne države Kosovo ili da joj bar uputi oštre i više nego opravdane kritike zbog niza protivpravnih i jednostranih poteza Prištine samo u poslednjih nekoliko nedelja.
Tu su: izgradnja mosta na Ibru, pokušaj zabrane kandidovanja Srpske liste na predstojaćim lokalnim izborima, krečenje srpskih trbojki i nacionalnih simbola...
Primera terora i pokušaja etničnog čišćenja Srba sa KiM od strane tzv. kosovskih vlasti je i previše.
Međutim, prema dostupnim podacima, rektor BU Vladan Đokić ništa nije imao da zameri predsatvnicima ove lažne države.
Možda čak da ih priupita da li su oni nadležni da raspravljaju o stanju u Srbiji? Izgeda da za rektora najvećeg srpskog univerziteta nije nadležan samo legitimni, većinskom voljom građan izabrani predsednik sopstvene države.
Da podsetimo, iako je Đokić nemušto tvrdio da ga niko nije ovlastio da razgovara sa predsednikom Vučićem, već 11. februara, osam dana nakon što je odbio dijalog sa predsednikom, rektor je otišao na tajni sastanak sa tadašnjim šefom delegacije EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom.
Ne samo to, Đokić je kasnije putovao i u Brisel gde je se bukvalno žalio na svoju državu, a kasnije je imao sastanak i sa predstavnicama ambasade Velike Britanije. Jasno je zapravo da rektor Đokić, uprkos mnogobrojnim pozivima i pruženoj ruci, jedino nije hteo da razgovara sa predsednikom sopstvene države!
Kurir Politika