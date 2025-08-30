Slušaj vest

Prošlo je sedam meseci od kada je početkom februara predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio zvaničan poziv za dijalog rektoru Beogradskog univerziteta (BU) Vladanu Đokiću kako bi pokušali da reše krizu na fakultetima, a na koji rektor nikada nije odgovorio. Predsedniku svoje države je preko medija poručio da "nemaju o čemu da razgovaraju", ali tokom svih ovih meseci Đokić ipak jeste razgovarao... Doduše, sa stranim abasadorima, na protestima, žalio se na državu u Briselu...

Tako je danas Vladan Đokić uhvaćen na tajnom sastanku sa ambasadorkom Nemačke u Srbiji Anke Konrad, piše Informer.

Kako ovaj portal saznaje, Đokić je na nenajavljeni sastanak došao u društvu svog šefa kabineta, dok je pored Konradove bio prisutan i njen ataše za kulturu. U ovom trenutku nije poznato o čemu su rektor i ambasadorka razgovarali, ali je jasno da Đokić nastavlja praksu viđanja sa strancima. Đokić i Konradova sreli su se na ulazu u u Univerzitetsku biblioteku "Svetozar Marković".

Podsećamo, rektor je izgleda uspeo da nađe zajedničke teme čak i sa predsednicom lažne države Kosovo Vjosom Osami, i to baš za vreme dok srpski narod trpi nezapamćeni zulum i teror na KiM!

U austrijskom gradiću Alpbah, u pokrajini Tirol, održana je tribina pod bombastičnim nazivom "Pumpaj! Protest kao otkucaj srca demokratije", na kojoj su učestvovali rektor BU Vladan Đokić, Mihael Brandšteter i Beate Majnl Rajzinger, austrijski političari iz stranke NEOS, poznati po antisrpskim stavovima, pretnjama Republici Srpskoj i otvorenom zalaganju za rušenje Srbije, dok se u ulozi "studenta" pojavio se Srđan Hromiš, advokatski pripravnik u kancelariji koja zastupa Mariniku Tepić, piše portal "Srpski ugao".

Vučić je javno pozvao Đokića na dijalog početkom februara poručivši da je otvoren za razgovore i da "drugu državu nemaju", a 3. februara je Rektrorskom kolegijumu BU uputio i zvaničan predlog o sastanku! Foto: Kurir, Nemanja Nikolić, Beta/Milan Ilić

S obzirom da Đokić nije član tima države zaduženog za pregovore Beograda i Prištine, najlogičniji potez većinskog stanovništva u Srbijii bi bio - da ustane i ode čim bi videli predsednicu lažne države Kosovo ili da joj bar uputi oštre i više nego opravdane kritike zbog niza protivpravnih i jednostranih poteza Prištine samo u poslednjih nekoliko nedelja.

Primera terora i pokušaja etničnog čišćenja Srba sa KiM od strane tzv. kosovskih vlasti je i previše.

Međutim, prema dostupnim podacima, rektor BU Vladan Đokić ništa nije imao da zameri predsatvnicima ove lažne države.

Da podsetimo, iako je Đokić nemušto tvrdio da ga niko nije ovlastio da razgovara sa predsednikom Vučićem, već 11. februara, osam dana nakon što je odbio dijalog sa predsednikom, rektor je otišao na tajni sastanak sa tadašnjim šefom delegacije EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom.

Ne samo to, Đokić je kasnije putovao i u Brisel gde je se bukvalno žalio na svoju državu, a kasnije je imao sastanak i sa predstavnicama ambasade Velike Britanije. Jasno je zapravo da rektor Đokić, uprkos mnogobrojnim pozivima i pruženoj ruci, jedino nije hteo da razgovara sa predsednikom sopstvene države!