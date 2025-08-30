Slušaj vest

Dragan Šolak, vlasnik blokaderskih medija koji svakodnevno napadaju sve koji ne misle kao oni i šire mržnju, bahato se provodi u Hrvatskoj!

Na fotografijama koje je objavio Jutarnji list jasno se vidi, stigao je u Hrvatsku, a i gde bi drugo, svojom luksuznom jahtom "Tirea", dugačkom čak 45 metara!

Foto: Printscreen/Jutarnji list

Cena? Više desetina miliona evra!

Foto: Printscreen

Kako je od prodavca CD napravio toliku imperiju

O biznisu i bogatstvu Šolaka može se govoriti naširoko, od prodavca VHS kaseta do kablovskog operatora, medijskog giganta, pa čak i vlasnika fudbalskog kluba Sautempton. Da nije bilo sumnjivih radnji tokom sticanja bogatstva i medijskog uticaja, ovaj razvojni put mogao bi biti inspirativan. Umesto inspiracije, potrebnija je istraga.

Posebno nakon poslednjih saznanja i kreiranja afere u vezi sa smenom direktorke Junajted medije, Aleksandre Subotić.

Aleksandar Gajović, novinar i publicista rekao je nedavno za Kurir televiziju da nema dilemu oko jedne stvari:

- Jedno je izvesno, a to je da imperija Dragana Šolaka nije nastala pre 10 godina, već sredinom 90-ih kada je ušao u biznis nakon prodavanja CD-ova u kabliranje televizije. To je bila njegova vizija i tako je počeo, ali moramo biti svesni da on nije izvadio pare iz svog džepa, već je imao veliku podršku čoveka koji najviše želi da sruši vlast u Srbiji, a to je Soroš.

- To je u Zakonu o javnom informisanju i medijima iz 2015. kada je nekim čudom promenjen jedan član. Ja sam tada bio član Radne grupe i ja sam se protivio tom zakonu, pa sam se zalagao da kablovski operater ne može da bude osnivač televizije, odnosno da ne može biti pružalac medijskih usluga. Mi smo to potpisali, ali je taj zakon otišao na usklađivanje u Brisel i taj deo je maknut i dato je odobrenje. Tu leži osnova uticaja. To je bio prelaz iz one prethodne vlasti u ovu, a tamo je Šolak imao i te kako veliki vetar u leđa sa svojim biznisom, pa je i tada pravio temelje imperije. Kasnije, ovim načinom kako je sve teklo, on je postao vrlo medijski uticajan i tako je osnovana sumnja da je imao trgovinu medijskim uticajem - rekao je Gajović.

Šolak okupio svoj borbeni tim uz šampanjac

Podsetimo, Šolak je brzo reagovao na smenu sa mesta predsednika Savetodavnog odbora United grupe. Prikupio je svoje najodanije ljude iz N1 (Božić, Ladišić, Zukić, Šeruga) i pod šampanjacom formirali “plan udara” na BC Partners.

Prema našim saznanjima, Šolak je ovo društvo okupio odmah posle odluke BC Partnersa, većinskog vlasnika Junajted grupe, da ga skloni sa pozicije predsednika Savetodavnog odbora, kada je smenjena i izvršna direktorka Junajted grupe Viktorija Boklag. Smena je zapravo otkrila karakter sukoba između Šolaka i BC Partnersa. Naime, Šolak je tužio svog većinskog partnera, investicioni fond BC Partners, zbog navodno neisplaćenih 200 miliona evra bonusa za koji tvrdi da mu pripada posle prodaje SBB.

Ova fotografija i ono što smo saznali da stoji iza nje dosta toga objašnjava o sadašnjim aktivnostima medija iz korpusa Junajted grupe, posebno onih u Srbiji u kojima je Šolak i dalje vuče konce preko svoje direktorke Subotić.

Foto: Privatna Arhiva

Šolak je očigledno započeo poslednju odbranu svog sistema za izvlačenje para iz ove kompanije i to čini preko nekolicine najlojalnijih ljudi u ovim medijima. U ovom trenutku glavni zadatak N1 i Nove S je da povedu kampanju da se Aleksandra Subotić predstavi javnosti kao velika zaštitnica slobodnog novinarstva u Srbiji.

Ne propustite Politika KUJU PLAN ZA UDAR NA BC PARTNERS? Šolak s urednicima N1 na fotografiji nastaloj odmah posle smene

Kurir je u serijalima 2021. i 2022. razotkrio kako funkcioniše biznis Dragana Šolaka

Podsetimo, sve o čemu svedočimo poslednjih dana i nedelja samo je potvrda onoga što je Kurir pisao o Šolaku i njegovom biznisu u serijalima tekstova još 2021. i 2022. godine.

Tada smo u desetinama tekstova istraživali poslove Šolaka i detaljno demaskirali način na koji je ovaj biznismen godinama, često na sumnjive načine, uvećavao bogatstvo. Kako smo otkrili, Šolakov biznis je rastao korišćenjem raznih dozvoljenih i nedozvoljenih sredstava, nefer poslovanjem, kršenjem zakona, nelojalnom konkurencijom, špijuniranjem protivnika, potplaćivanjem konkurencije...