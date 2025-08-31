Slušaj vest

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoj Alanović, koji se od utorka nalazi u zgradi ove obrazovne ustanove koju na njegov poziv obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, izjavio je danas da je od MUP-a dobio informaciju da postoji velika opasnost od upada u zgradu fakulteta.

- Svi smo pod pritiskom i isčekivanjem da će se desiti nešto opasno i strašno i da moramo delovati veoma brzo, ali čini mi se da je u ovom trenutku važnije spustiti loptu, smiriti tenzije i dogovoriti se oko stvari koje su u interesu svih nas - rekao je Alanović za Tanjug.

On je istakao da je policija pozvana na fakultet zbog pokušaja studenata da na silu uđu u studentsku službu i dodao da je situacija sada tenzična i neprijatna.

- Kada se ispred zgrade fakulteta nalazi oko 200 do 300 ljudi, u proseku, koji demonstriraju to nije prijatan osećaj, ali zbog takvih dešavanja se ispred fakulteta nalazi policija. Jeste tenzično i neprijatno, ali apelujem na svoje kolege i studente da se situacija na neki način pomeri sa platoa ispred fakulteta - kazao je Alanović.

Naglasio je da prisustvo građana koji protestuju ispred zgrade Filozofskog fakulteta negativno utiče na atmosferu razgovora, kao i da studenti sa drugog fakulteta koji deli prostorije sa Filozofskim fakultetom provociraju.

- Čini mi se da je u ovom trenutku važnije spustiti loptu, smiriti tenzije i dogovoriti se oko stvari koje su u interesu svih nas, a to je da se nastavi rad fakulteta, da se održi ispitni rok zato što bez završetka ispitnog roka nećemo završiti školsku godinu, a bez završetka školske godine nećemo otpočeti sledeću i na taj način dovodimo fakultete u nezavidnu situaciju - naveo je Alanović.

On je dodao da je uprava fakulteta to pokušala da objasni studentima ali da su oni sugerisali da se ispiti održe u drugim nastavnim fazama.

- Pošto sutra već kreće nova školska godina, na fakultetu kao što je naš to je vrlo teško organizovati tako da svi smo u iščekivanju i nadi da ćemo naći put da se dogovorimo, pri čemu nemamo apsolutno nikakve posebne zahteve. To su zahtevi koji su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i dozvolom za rad, a to znači da se obnovi rad fakulteta u smislu organizovanja nastave i ispita - rekao je Alanović.

Podsetio je da su nakon odluke o nadoknadi nastave studenti Filozofskog fakulteta čitavom dekanatu zabranili da u uđe u zgradu što, kako je rekao, govori o vrlo nepovoljnoj klimi za razgovore.

- Ne mogu da razumem da prihvatamo činjenicu da nećemo održati nastavu i ispite pri čemu je to naša zakonska i radna obaveza, ali ja sam sasvim siguran da to ne može biti sredstvo i motiv političke borbe jer to razara samu akademsku zajednicu i njen ugled u našoj zemlji - naveo je Alanović i dodao da je zainteresovanost studenata za polaganje ispita velika.

Kako je rekao, plan je da ispitni rok počne 8. septembra, a do tada bi zgrada trebalo da bude pripremljena tehnički i higijenski.

- Mi smo doneli odluku zbog stanja u samoj zgradi, u pitanju su sanitarno-higijenski uslovi, da početak ispitnog roka pomerimo za 8. septembar i do tada planiramo da zgradu u potpunosti higijenski i tehnički pripremimo. Mi imamo kontakte sa studentima u blokadi i pokušavamo da postignemo neku vrstu dogovora s njima da se ne opstruiše izlaženje na ispite od 8. septembra. Ne planiramo da se ispitni rok održi u prisustvu policije i apelovao bih na sve koji imaju neki uticaj da dođemo u sitaciju da u tolerantnoj atmosferi rešimo ovaj problem - zaključio je Alanović.

Alanović je u zgradu fakulteta ušao 26. avgusta, nakon čega su studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju počeli da održavaju proteste ispred platoa Filozofskog fakulteta, pri čemu su, kako navodi MUP pokušali nasilno da uđu u prostoriјe fakulteta i tom prilikom koristili su kamenice, jaja, pirotehnička sredstva i druge predmete.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će se policija nalaziti ispred zgrade fakulteta sve dok to od njih traži dekan.