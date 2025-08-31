Slušaj vest

Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost izjavio je da je ta organizacija organizator današnjih skupova protiv blokada u 100 gradova širom Srbije i dodao da je njihova težnja da se pošalje lepa i mirna slika ljudi koji žele normalan život u Srbiji i da imaju sve suprotno od onoga što je u prethodnih mesec dana prikazano na ulicama gradova Srbije tokom demonstracija.

- Da imamo sve suprotno od onoga što smo videli prethodnih mesec dana, gde smo zaista videli i neke abnormalne scene nasilja, napade na prostorije, vandalizam, građanske sukobe sa policijom - rekao je Grubešić za Tanjug.

Grubešić je naveo da je skup Centra za društvenu stabilnost protiv blokada prijavljen u skladu sa zakonom, te je pozvao sve građane da izađu na ulicu sa normalnim zahtevima kako bi se svi vratili mirnom životu.

- Da deca idu normalno u školu, da studenti idu na fakultete i što je najvažnije da imamo stabilnost u državi, što je negde i naš cilj kao organizacije, ono što uvek podstičemo i promovišemo u javnosti - kazao je on.

Takođe, on je naglasio da je tokom prošlonedeljnih skupova te organizacije bilo ukupno okupljenih 75.000 i naveo da oni očekuju da će više građana doći večeras, jer kako kaže, ima mnogo zainteresovanih.

Govoreći o incidentima tokom avgusta koji su bili u Novom Sadu ispred prostorija Srpske napredne stranke, Grubešić je naveo da su oni bili dobro organizovani, kao i da u sukobima nisu učestvovali studenti koji imaju cilj da studiraju i omladina, već organizovane grupe koje imaju iskustva u sukobima, uličnim nemirima i navijačkim tučama.

- To su došle neke organizovane grupe sa strane. Najveći broj je ljudi bio sa strane i neki od njih su bili, rekao bih, i obučeni, odnosno, izgledalo je da imaju određena iskustva, da li u demonstracijama, sukobima sa organima reda. Čak se govori o nekim navijačkim grupama koje su došle sa strane. Vidi se na način na koji oni napadaju, na koji se kreću, kako ulaze u sukob kako s organima reda, s policijom, tako i sa Kobrama - dodao je Grubešić.

Naglasio je i da smo svi svedoci situacije u kojoj je neko pokušao da zapali ljude u prostoriji SNS, kao i da je to paralela koja može da se pravi sa Majdanom u Ukrajini i događajem iz maja 2014. godine kada je u Domu sindikata u Odesi poginulo 50 ljudi, a kada su demonstranti zapalili tu zgradu.

- Neko je pokušao da izvrši doslovno sličan scenario kao iz Odese i da zapali oko 300 ljudi koji su bili tamo prisutni u i oko prostorije SNS - rekao je Grubešić.

Takođe, on je ocenio da u svim tim događajima nekome spolja, odnosno pojedinim centrima moći, smeta predsednik SNS i bivši premijer Srbije Miloš Vučević, pre svega, kako kaže, zbog politike koju on vodi i kakve vrednosti on zastupa.

- On je tradicionalno srpski, nacionalno i konzervativno orijentisan. Samim tim, on je najviše na udaru ekstremnih, anarho-boljševičkih, levo-liberalnih i tih radikalno levih nevladinih organizacija i centara moći koje podstiču obojenu revoluciju - rekao je Grubešić.

On je naglasio da su upravo svi incidenti u Novom Sadu počeli napadom na kuću bivšeg premijera Srbije.

Na pitanje kako komentariše dešavanja u AP Kosovo i Metohija i u Bosni i Hercegovini koji se odvijaju istovremeno sa unutrašnjim nemirima u Srbiji, Grubešić je ocenio da su to koordinisani napadi na Srbiju i na politiku koju vodi trenutno rukovodstvo i predsednik Aleksandar Vučić.