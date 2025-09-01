Slušaj vest

Više od 103.000 ljudi širom Srbije izašlo je juče na ulice i reklo jasno i glasno "ne" blokadama. Građani su se okupili u 95 mesta, među kojima su bili i Beograd, Novi Sad i Kragujevac.

Sa skupova je poručeno da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele normalan život - da se slobodno kreću, rade i uče.

Okupljeni su nosili zastave Srbije i balone u bojama srpske zastave, na kojima su ispisali ključne poruke skupova "Ne damo Srbiju, "Građani protiv blokada", "Hoću da učim", kao i brojne transparente, između ostalih, "Ne damo Srbiju", "Hoću moj život nazad", "Hoću mirno da živim", "Hoću normalan život".

Građani su se okupili u Rumi, Bačkoj Palanci, Vrnjačkoj Banji, Pirotu, Malom Zvorniku, Vladimircima, Trgovištu, Ubu, Aranđelovcu, Zrenjaninu, Požegi, Loznici, Kraljevu, Staroj Pazovi, Inđiji, Boru, Zaječaru, Bujanovcu, Beloj Palanci, Šidu, Merošini, Obrenovcu, Lebanu, Kučevu, Vranjskoj Banji, Apatinu, Zaječaru, Žablju, Priboju, prijepolju, Somboru, Srbobranu, Vlasotincu, Kuršumliji, Lučanima, Odžacima, Bojniku, Boleču, Osečini, Aleksincu, Prokuplju, Doljevcu, Žitištu, Paraćinu, Žitištu, Subotici, Novoj Crnji, Beočinu, Sremskim Karlovcima, Mionici, Opovu, Beloj Crkvi, Pančevu, Ivanjici, Ćupriji.

Nakon okupljanja održane su mirne šetnje.

Sa građanima u Zemunu bili su premijer Srbije prof. dr Đuro Macut, ministar pravde Nenad Vujić, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon i glumac Lazar Ristovski.

