Grupa blokadera pokušala je u nekoliko navrata da uđe u zgradu DIF-a u Novom Sadu, u koju je rano jutros ušao dekan Patrik Drid, ali ih je policija potisnula dalje od ulaza. Okupljeni su gurali pripadnike policije i Žandarmerije.

Nekoliko blokadera ušlo je u zgradu tako što su se popeli na drveće, a potom na krov zgrade, odakle su kroz prozore ušli na fakultet.

Policija je raspoređena ispred svih ulaza na fakultet.

Dekan Patrik Drid ušao je rano jutros na DIF, a kasnije je stigla i policija.

Drid je ranije zatražio od blokadera da do prošlog petka napuste fakultet kako bi zgrada bila pripremljena za predstojeći ispitni rok.

Kako je objavljeno na sajtu DIF-a, ispitni rok počinje 1. septembra.

Blokaderi blokiraju ulaz na taj fakultet od 22. aprila, a Drid je 28. aprila pokušao da uđe u zgradu, ali je grupa blokadera napala i njega i pripadnike policije koji su stigli na njegov poziv.

