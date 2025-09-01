NAPETO U NOVOM SADU: Blokaderi pokušali da upadnu u zgradu DIF, napali policiju, peli se na drveće
Grupa blokadera pokušala je u nekoliko navrata da uđe u zgradu DIF-a u Novom Sadu, u koju je rano jutros ušao dekan Patrik Drid, ali ih je policija potisnula dalje od ulaza. Okupljeni su gurali pripadnike policije i Žandarmerije.
Nekoliko blokadera ušlo je u zgradu tako što su se popeli na drveće, a potom na krov zgrade, odakle su kroz prozore ušli na fakultet.
Policija je raspoređena ispred svih ulaza na fakultet.
Dekan Patrik Drid ušao je rano jutros na DIF, a kasnije je stigla i policija.
Drid je ranije zatražio od blokadera da do prošlog petka napuste fakultet kako bi zgrada bila pripremljena za predstojeći ispitni rok.
Kako je objavljeno na sajtu DIF-a, ispitni rok počinje 1. septembra.
Blokaderi blokiraju ulaz na taj fakultet od 22. aprila, a Drid je 28. aprila pokušao da uđe u zgradu, ali je grupa blokadera napala i njega i pripadnike policije koji su stigli na njegov poziv.