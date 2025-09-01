Slušaj vest

U Srbiji se danas, odlukom vlade, 1. septembar obeležava kao Dan pokreta nesvrstanih zemalja, a premijer prof. dr Đuro Macut je tim povodom zajedno sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i ambasadorima Indije, Indonezije, Gane i Egipta obišao izložbu u Domu Narodne skupštine posvećene prvoj konferenciji koja je održana u Beogradu 1961. godine.

Podsetivši da se od ove godine obeležava Dan pokreta nesvrstanih, premijer Macut je istakao da je ideja da se vrati značaj starim prijateljstvima i da se utvrde perspektive za budućnost.

- Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam danas uz predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić, domaćin osnivačima Pokreta nesvrstanih, odnosno predstavnicima pet zemalja, uključujući i Srbiju kao sukcesora Jugoslavije - rekao je Macut za Tanjug.

On je podsetio da je u zgradi Skupštine Srbije održan prvi Samit Pokreta nesvrstanih 1961. godine.

Premijer je ukazao da su osnivači Pokreta nesvrstanih tada dali temelj danas velikom pokretu koji okuplja 120 zemalja u kome Srbija ima ulogu posmatrača.

- Nastavljamo one istorijske ideje o svetu koji nije podeljen na istok i zapad, na hladnoratovske podele i koji predstavlja pogled u budućnost 21. veka - naveo je Macut.

Ambasador Indonezije Andrean Ervin rekao je da oseća zadovoljstvo zbog današnjeg sastanka u parlamentu gde je nastala lepa uspomena koja treba biti sačuvana.

Posle sastanka sa premijerom Macutom, predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i kolegama ambasadorima, ambasador Indonezije je istakao da su ovakvi sastanci prilika za produbljivanje saradnje između država.

- U ime mojih kolega iz Egipta, Gane i iz Indije veoma smo oduševljeni što su nas ovde pozvali premijer, kao i predsednica Skupštine Srbije. Verujem da će sledeća godina biti veoma važna jer se obeležava 65 godina od osnivanja pokreta - rekao je Ervin.

U Beogradu je pre 64 godine na današnji dan počela Prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, kojoj su prisustvovali predstavnici 25 zemalja i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta.

Posle šest dana rada skup je usvojio dokumente o principima nesvrstavanja.

Na izložbi u Domu Narodne skupštine posetioci mogu videti kako je tadašnja štampa prenela ovaj događaj, a jedan od naslova je glasio: Veličanstveni skup mira u Beogradu, a preneto je i da su državnici jednodušno izrazili veru u snage mira u svetu.