Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da su, na području PU za grad Beograd i 23 područne policijske uprave, u toku jučerašnjeg dana, održana neprijavljena javna okupljanja na 38 lokacija, na kojima je prisustvovalo ukupno 19.665 lica (Beograd 9.080), a na 18 lokacija saobraćaj je bio blokiran.

Ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu sinoć se dogodio incident, gde su, podsećamo, pripadnici PU u Novom Sadu, u kasnim večernjim satima, blagovremeno i profesionalno reagovali prema većoj grupi od oko 280 lica koja se, nakon neprijavljene šetnje ulicama Novog Sada, ciljano okupila ispred glavnog ulaza Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja sa namerom da nasilno uđe u prostorije fakulteta.

Deo okupljenih bio je maskiran, a tokom događaja upućivane su grube uvrede i psovke na račun policijskih službenika. Nakon što su izdata dva jasna upozorenja i naređenja da se okupljeni raziđu, a koja nisu ispoštovana, policija je pristupila intervenciji u skladu sa zakonom.

Prilikom potiskivanja i rasturanja mase, više lica je na policijske službenike bacilo pirotehničke naprave – topovske udare i dimne bombe, a gađali su policajce i različitim predmetima, kamenicama i ciglama. Tom prilikom povređen je jedan policijski službenik, koji je pogođen ciglom u glavu. Takođe, u KCV javila su se dva građana.

Policijski službenici su brzo i efikasno uspostavili javni red i mir, sprečili ulazak u fakultet i zaštitili živote i imovinu građana.

Policijski službenici PU Novi Sad u službene prostorije doveli su tri lica zbog učestvovanja u ovim događajima. Dva lica su zadržana zbog izvršenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.