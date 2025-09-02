Slušaj vest

Hrvatska pevačica Severina ponovo je iskoristila priliku da, na događaju koji sa Srbijom nema nikakve veze, udari na našu zemlju. Na konferenciji u Briselu, koja je navodno bila posvećena podršci ženama, Severina je održala govor u kojem je pored Gaze i Palestine pomenula i Srbiju, tražeći od Brisela da reaguje jer se u Srbiji kako je ustvrdila "hapse profesori i studenti"

Umesto da ostane u okvirima teme konferencije - sa koje su Evropskoj komisiji predati potpisi Evropske građanske inicijative, s ciljem da sve žene koje žive u zemljama EU imaju osiguran dostupan, besplatan i siguran prekid trudnoće - pevačica se odlučila za političku manipulaciju i iznošenje optužbi na račun Srbije, svrstavajući se u red onih koji svaki međunarodni događaj koriste za napade na našu državu.

Njene reči na ovom događaju u Briselu jasno pokazuju da je u pitanju svesna strategija ove pevačice s kojom je i došla na događaj: predstavljanje Srbije kao zemlje represije, i to upravo pred evropskom publikom, gde se svaki napad na našu zemlju rado dočekuje i prenaglašava.

"Danas dižemo glas i za studente i profesore koje i dalje progone i hapse u Srbiji. Brisel to mora da čuje i vidi", poručila je Severina na kraju svog govora o pravima žena, u koji je prethodno nekako umetnula i sukobe u Gazi.

Severina je uveliko deo šire matrice koja dolazi iz Hrvatske, matrice u kojoj se Srbija sistematski prikazuje kao nestabilna država na ivici sukoba. Najbolji primer toga je nedavna izjava hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je, bez ikakvih argumenata, rekao da je Srbija na rubu građanskog rata. Dakle, umesto da se bore za stabilnost regiona, predstavnici Hrvatske, od političara do estradnih ličnosti, priželjkuju haos i nemire u susednoj zemlji. A ta zemlja je uvek - Srbija!