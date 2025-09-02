Slušaj vest

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patrik Drid, koji je juče ušao u zgradu fakulteta koju studenti u blokadi blokiraju od 22. aprila, izjavio je da je policija i danas ispred fakulteta, a da je unutra obezbeđenje jer se zbog pretnji koje dobija ne oseća sigurno.

Drid je rekao da se sinoć oko 22 sata dogodio incident ispred tog fakulteta kada je napadnuta policija.

- Kada su se vraćali iz protestne šetnje ili ne znam odakle, video sam na kameri da su opkolili i napali policiju. Čuo se jedan topovski snažan udar i videlo se da sa svih strana dolazi policija i da demonstranti napuštaju ulaz i beže u svim pravcima. U tom trenutku sam samo ja bio u zgradi i posle toga kreću preteće poruke - rekao je Drid u uključenju za K1 televiziju.

On je kazao da se razrađuje plan kako da fakultet što pre nastavi sa radom i istakao da autonomija univerziteta podrazumeva da se biraju profesori, predmeti i kojom naukom neko želi da se bavi, a ne da se blokira fakultet.

- To je kriminal. Mi smo prisiljeni da se borimo za svoje fakultete. Ne znam zašto ostali dekani ćute i stoje po strani - rekao je Drid.

Podsetio je da je za petak dogovoren sastanak svih profesora i studenata fakulteta, kako bi se rešila trenutna situacija, i dodao da očekuje prisustvo svih studenata - i onih koji su polagali ispite i one koji su blokirali fakultet.

Foto: Kurir Televizija

Naveo je da će studentima ubuduće biti dozvoljeno da uđu na fakultet u radno vreme, ali da fakultet neće biti spavaonica i da neće moći da se lepe političke poruke.

Drid je dodao da je u toku čišćenje i sređivanje zgrade u kojoj su zaposleni zatekli nered i haos, nehigijenske uslove u kancelarijama i kabinetima, gde je ostavljeno smeće, flaše od alkohola, opušci od cigareta...

Naveo je da je juče počeo ispitni rok na tom fakultetu, da su ispiti održani na dve lokacije i da je više od 250 studenata polagalo ispite.

Dekan je rekao da su u zgradi na Đačkom igralištu studenti polagali tri ispita, ali da ti kapaciteti nisu dovoljni za polaganje ispita iz svih predmeta i da su zato bili prinuđeni da uđu u glavnu zgradu u kojoj su dva amfiteatra i veliki broj učionica, dve velike sale, gimnastička sala.

Drid je kazao da nije bilo drugog načina osim da uđe u zgradu kroz prozor, a da nekoliko studenata koji su se sa njim nadguravali na prozoru nisu studenti DIF-a i da su, kada je sa kolegama ušao kroz prozor, pobegli prema Spensu, dok su se studenti DIF-a, kojih je bilo desetak u zgradi, posakrivali po fakultetu.

- Naše studente smo našli tek posle četiri sata, bili su zaključani u nekim prostorijama. Jedan student je bio zatvoren u prostoriji, a posebno otežavajuće je bilo kada je jednoj devojci pozlilo i kada je počela da se guši. Zavukli su se kroz mali otvor u konstrukciju velikog amfiteatra gde nema vazduha. Četiri sata su bili u tim uslovima. Navodno su se uplašili jer su bila neka deca iz srednje škole sa njima, mada nije bilo razloga za strah - rekao je Drid.