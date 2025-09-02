Slušaj vest

Napadi iz Hrvatske na Srbiju intenzivirali su se u poslednje vreme. Jedan u nizu došao je od hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji praktično priželjkuje građanski rat u našoj zemlji, a pored njega se izdvaja izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula koji redovno niže kritike upućene našoj državi.

Takođe je nemoguće ne primetiti srdačnu podršku blokaderima koja dolazi iz Hrvatske. Razlog tome ne treba tražiti u podršci nekoj novoj energiji, već u težnji za podrivanjem snažne, nezavisne i slobodarske spoljne politike koju vodi predsednik Aleksandar Vučić.

U prilog tome svedoči i najnoviji naslov hrvatskog Indeksa: "Si, Putin, Kim, Vučić, Fico... Kina predstavlja svoju viziju novog svetskog poretka". Ovaj portal prenosi pisanje Rojtersa o najvećoj u istoriji Kine vojnoj paradi kojoj prisustvuje i srpski predsednik.

Foto: Index.hr

- Predsednik Kine Si Đinping ove nedelje će biti domaćin na najvećoj vojnoj paradi istoriji zemlje, u trenutku kada Peking nastoji sebe da predstavi kao čuvara novog međunarodnog poretka nakon dominacije SAD-a. Više od 20 svetskih zvaničnika, uključujući ruskog predsednika Vladimira Putina i severnokorejskog vođu Kim Jong Una, okupiće se u Pekingu 3. septembra na obeležavanju 80. godišnjice japanske kapitulacije u Drugom svetskom ratu - navodi se u tekstu.

Indeks dalje dodaje da će paradi prisustvovati Vučić i slovački premijer Robert Fico, te napominje da su "obojica kritičari sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini".

Dovoljan je bio samo naslov da prikaže svojevrsnu zavist koju pojedini u Hrvatskoj osećaju prema Srbiji zbog nezavisne politike koju vodi, te ne treba mnogo da se zaključi kakvu bi politiku blokaderi, koje komšije podržavaju, vodili da su na vlasti - isto kao i vlast u susedstvu - onako kako im diktiraju strane ambasade!

Podsetimo, Plenković je juče na Bledskom strateškom forumu rekao da je skeptičan po pitanju toga da će do 2030. godine doći do proširenja Evropske unije, tvrdeći da je "Severna Makedonija blokirana, Srbija na rubu građanskog rata, a BiH pod stalnom pretnjom secesionizma".

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da izjave iz Hrvatske o tome da je Srbija na ivici građanskog rata nisu tačne niti će se to, kako navodi, dogoditi.

- Plenković govori da je Srbija na ivici građanskog rata. A šta bi drugo? Toliko su to želeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj - da Aleksandar Vučić ne bude ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti - napisala je Brnabić na mreži Iks i nastavila: