Tokom protekle večeri, na društvenim mrežama Tviter, Fejsbuk i Instagram, pojavilo se više stotina objava u kojima se građani pozivaju na upad u institucije, na linč policajaca, poziv na naoružavanje, kao i upotrebu opasnih hemijskih sredstava, ali reakcija posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal je izostala, navodi izvor Kurira.

Nakon navodno mirnog protesta u organizaciji opozcije, NVO aktivista, zborova i blokadera, sinoć je u Novom Sadu, kako podseća, ponovo došlo do organizovanih napada na pripadnike policije.

- Sve se to dogodilo jer je država konačno intervenisala i povratila kontrolu nad zgradama Filozofskog fakulteta i DIF-a, koje su mesecima bile pod blokadom takozvanih studenata u blokadi. Studenti koji su blokirali te objekte stvorili su uslove za ugrožavanje javnog zdravlja. Po naređenju nadležnih institucija, fakulteti su očišćeni, a studenti koji su boravili unutra uklonjeni. Ali već nekoliko sati nakon toga, ispred fakulteta okupili su se brojni aktivisti koji su posle šetnje krenuli da sprovode nasilje - opisuje naš sagovornik šta se dešavalo i zbog čega je ponovo policija napadnuta.

Istovremeno, kako dodaje, pre samih uličnih nereda, na društvenim mrežama mesecima unazad objavljuje se na hiljade pretnji i poziva na nasilje. Preko naloga koji deluju u koordinaciji sa grupama poput "Studenti u blokadi" i drugih ekstremističkih kanala i pojedinih medija, poziva se na prebijanje policajaca, uništavanje imovine, upade u institucije, kao i napade na članove porodica državnih funkcionera.

- U nekim porukama se čak iznosi konkretan predlog da se na pripadnike policije baca sona kiselina, hemijsko sredstvo koje izaziva opekotine i može dovesti do teškog telesnog oštećenja ili smrti. Uprkos svemu, Posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, odeljenje za visokotehnološki kriminal ne reaguje. Profili koji mesecima unazad objavljuju najteže oblike pretnji i poziva na nasilje i dalje su aktivni. U više navrata su policijske uprave dostavljale prijave, ali šef ovog odeljenja, tužilac Boris Majlat je odbijao da postupa - tvrdi sagovornik iz pravosuđa.

U slučajevima gde su policijski službenici dostavili dokaze o lažnim vestima, širenju panike, direktnim pretnjama po život i bezbednost, kako tvrdi izvor upućen u dešavanja proteklih meseci, Majlatovo odeljenje je odbilo da podigne optužnice.

- U jednom slučaju, kada je glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović izdao obavezno uputstvo da se pokrene postupak, Majlat je uložio prigovor, a Komisija Visokog saveta tužilaca prihvatila njegov stav i obustavila proces - navodi on.

Takvo postupanje, kako objašnjava, omogućilo je stvaranje atmosfere u kojoj se organizovani pozivi na fizičke napade, linč i naoružavanje više ne tretiraju kao pretnja, već kao "sloboda govora".