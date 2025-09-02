Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je video istraživanje Ipsosa, prema kojem SNS ima podršku blizu apsolutne većine, i pre nego što je objavljeno u medijima.

- Mi osećamo ljude. Prvi put sam zadovoljan, ne istraživanjem, nego onim što smo uradili u prethodnom periodu. Još mnogo moramo da radimo. To nije pitanje SNS-a. Vidite Zavetnike na 0,3 odsto i drugi naši partneri, ispadaju manji nego što realno jesu, jer ih narod vidi kao deo jednog tela - kaže Vučić.

Ističe da Ipsosova istraživanja već odavno niko ne namešta.

- Vidi se i dalje značajna popularnost nesistemskih partija koja i dalje pada. To su "blokaderska lista" i Manojlović, ali to više nije veliko kako je izgledalo pre nekoliko meseci - kaže Vučić i dodaje da popularnost partije Dragana Đilasa raste zbog toga što stariji ljudi ne žele da podrže listu koju ne mogu da pozovu na odgovornost zbog "ljudi bez lica".

Ljudi žele samo razgovor, dodao je.

- Kada vam neko kaže da će glasati za Alekasndra Vučića i SNS, ide pitanje koliko je siguran da, ako su izbori u nedelju, da će izaći na glasanje. Imate 3+ za 100 odsto siguran, 2+ da je veoma verovatno i 1+ da nije sasvim siguran... Daću vam ime jedne od vodećih opozicionih lista, njihova sigurnost je na 37 odsto, a naša na 76 odsto - rekao je Vučić, te istakao da očekuje da SNS ima više od 50 odsto.

