Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je na Hepi televiziji da je ponosan na predsednika države i Vladu što su ušli hrabro u smanjenje marži.

- Ovo nije rat protiv trgovaca, samo je postavljanje fer pravila i načina poslovanja u kontekstu da nije sporna zarada, ali ne ekstra zarada. Nije normalno da zaradite 5,6 puta u razlici cene. Kada su dolazili veliki evropski lanci koji su imali niže cene, to se nije desilo, oni su ušli gotovo u kartelizaciju. Ali, dobro je da vlada priča sa trgovcima. Njih ne treba definisati kao neprijatelje. Imali ste cenu prošlog petka i cenu od ponedeljka. Potrošačka korpa je za 20 posto jeftinija nego što je bila. Na to dodajte da će od 1. oktobra biti veća plata za učiteljice, vaspitače, od 1. decembra veće penzije - rekao je Vučević.

Ne propustitePolitika"SRBIJA JE NA PRVOM MESTU, NIJE PITANJE REJTINGA JEDNE STRANKE" Vučević o izborima, anketama, gde je SNS a gde ostali! U nedelju očekujemo 120.000 ljudi
Screenshot 2025-09-03 083508.png
PolitikaHIT SNIMAK MILOŠA VUČEVIĆA Kaže da ima tanak san i sve čuje, a da mu je ovo prirodni alarm vikendom: Šta mislite, koliko sati spava?
WhatsApp Image 2025-05-17 at 3.03.49 PM.jpeg

Vučević je istakao da sve nove mere koje su donesene idu u korist građana, pokazuju da država brine o njima.

- Imate paket koji se tiče ogreva, računa za struju. To je nešto što pokazuje da država vodi računa o svim građanima, da je briga i za ljude sa nižim zaradama. Ovo su velike stvari. Ne zaboravite Alimentacioni fond. Po prvi put imamo da država pokazuje solidarnost sa samohranim roditeljima. Ne zaboravite ni jeftine stambene kredite za mlade. Sve to mora da se posmatra kao jedan paket. To su sve akcije države koja pokazuje odgovornost - rekao je Vučević.

Ne propustitePolitika"PLENKOVIĆ JE PERJANICA POLITIKE MRŽNJE PREMA SRBIJI" Vučević: Ili ga žuljaju uspesi Srbije ili nam priželjkuje građanski rat, hoće da utiče na našu politiku
Screenshot 2025-08-27 091737.jpg
Politika"HVALA SVIMA KOJI SU IZAŠLI DA NASILNICIMA POKAŽEMO KAKO IZGLEDA PRISTOJNA I VEĆINSKA SRBIJA": Vučević objavio snimak sa skupa protiv blokada (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-05-17 at 3.09.21 PM (1).jpeg
Politika"ŽIVELA SRPSKA ATINA, ŽIVEO SRPSKI NAROD" Oglasio se Vučević nakon što su građani Novog Sada ustali protiv blokada: Objavio veličanstvene prizore (VIDEO)
Vučević.jpg
Politika"NA IVICI SAM DA PREPORUČIM UPIS NA PRIVATNE FAKULTETE" Vučević: Ne smatram da državni univerzitet ima svetlu budućnost, sem ako se nešto dramatično ne promeni
mv.jpg