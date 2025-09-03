Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je na Hepi televiziji da je ponosan na predsednika države i Vladu što su ušli hrabro u smanjenje marži.

- Ovo nije rat protiv trgovaca, samo je postavljanje fer pravila i načina poslovanja u kontekstu da nije sporna zarada, ali ne ekstra zarada. Nije normalno da zaradite 5,6 puta u razlici cene. Kada su dolazili veliki evropski lanci koji su imali niže cene, to se nije desilo, oni su ušli gotovo u kartelizaciju. Ali, dobro je da vlada priča sa trgovcima. Njih ne treba definisati kao neprijatelje. Imali ste cenu prošlog petka i cenu od ponedeljka. Potrošačka korpa je za 20 posto jeftinija nego što je bila. Na to dodajte da će od 1. oktobra biti veća plata za učiteljice, vaspitače, od 1. decembra veće penzije - rekao je Vučević.

Vučević je istakao da sve nove mere koje su donesene idu u korist građana, pokazuju da država brine o njima.