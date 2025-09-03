OVO NIJE RAT PROTIV TRGOVACA, VEĆ FER PRAVILA! Vučević: Ponosan sam na predsednika i vladu, potrošačka korpa je za 20 posto jeftinija nego što je bila
Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je na Hepi televiziji da je ponosan na predsednika države i Vladu što su ušli hrabro u smanjenje marži.
- Ovo nije rat protiv trgovaca, samo je postavljanje fer pravila i načina poslovanja u kontekstu da nije sporna zarada, ali ne ekstra zarada. Nije normalno da zaradite 5,6 puta u razlici cene. Kada su dolazili veliki evropski lanci koji su imali niže cene, to se nije desilo, oni su ušli gotovo u kartelizaciju. Ali, dobro je da vlada priča sa trgovcima. Njih ne treba definisati kao neprijatelje. Imali ste cenu prošlog petka i cenu od ponedeljka. Potrošačka korpa je za 20 posto jeftinija nego što je bila. Na to dodajte da će od 1. oktobra biti veća plata za učiteljice, vaspitače, od 1. decembra veće penzije - rekao je Vučević.
Vučević je istakao da sve nove mere koje su donesene idu u korist građana, pokazuju da država brine o njima.
- Imate paket koji se tiče ogreva, računa za struju. To je nešto što pokazuje da država vodi računa o svim građanima, da je briga i za ljude sa nižim zaradama. Ovo su velike stvari. Ne zaboravite Alimentacioni fond. Po prvi put imamo da država pokazuje solidarnost sa samohranim roditeljima. Ne zaboravite ni jeftine stambene kredite za mlade. Sve to mora da se posmatra kao jedan paket. To su sve akcije države koja pokazuje odgovornost - rekao je Vučević.