Slušaj vest

Druga sednica Skupštine grada Zaječara počela je jutros, ali je već na početku prekinuta i određena pauza, jer je opozicija ometala rad i fizički sprečavala da se ona održi.

Predstavnici opozicije su na početku odbili da zauzmu mesta u sali, a zatim su se gurali sa obezbeđenjem i predstavnicima vladajuće stranke.

Oni su uoči sednice pozvali i na okupljanje ispred zgrade gde je postavljen kordon policije, dok je u zgradi obezbeđenje.

Opozicioni odbornici ne dozvoljavaju da se sednica nastavi tvrdeći da Skupštinu ne mogu da ode oni koji nisu legalno izabrani pozivajući se na odluku Višeg suda u Zaječaru koji je posle žalbe opozicije poništio odluku Skupštine grada o potvrđivanju mandata odbornika 6. avgusta.

Oni su tražili da se ta odluka pročita što je predsedavajući i učinio, azbog gužve i koškanja pauza u Skupštini grada Zaječara još traje.

Ne propustitePolitika"SARADNJA IZMEĐU STUDENATA BLOKADERA I OPOZICIJE POSTOJI!" Milivojević i Grbović priznali: Samo je u Beogradu problem u komunikaciji, na lokalu se dogovaramo
Untitled-2 copy.jpg
PolitikaOVE NEDELJE DESILE SU SE FANTASTIČNE STVARI ZA NAŠU ZEMLJU ZAHVALJUJUĆI PLANU PREDSEDNIKA VUČIĆA Brnabić: Oni sada zalaze u apsurd, jer nemaju šta da mu zamere
Screenshot 2025-09-03 091014.jpg

Na dnevnom redu sednice je izbor članova Verifikacionog odbora, razmatranje Izveštaja o dodeli mandata odbornicima Skupštine grada Zaječara nakon održane konstitutivne sednice Skupštine grada Zaječara kao i potvrđivanje mandata odbornika.

Konstituvnu sednicu je održana 6. avgusta, a odlukom većine veriikovani su mandati, ali taj izveštaj opoziija nije potpisala.

Za gradonačelnika izabran je Vladimir Videnović, nosilac liste "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić", a tokom te sednice bilo je i više incidenata, jer su odbornici opozicije ometali rad.

Lokalni izbori u Zaječaru održani su 8. juna, a prema ukupnom izveštaju o rezultatima izbora za odbornike, lista "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić" osvojila je 27 mandata, dok je lista "Promena u koju verujemo - Uglješa Đuričković-Dragana Rašić" osvojila 19 mandata.

Lista "Ujedinjeni za spas Zaječara - Miladin Krstić - Mirko Jelenković" dobila je četiri mandata.

Ne propustitePolitikaDVA SNAŽNA UDARCA PROPALOJ POLITICI BLOKADERA Vučić sa najvećim svetskim liderima u Kini i jasan izbor građana u poverenju strankama pokazali su SAMO JEDNO
av 1.jpg
Politika"SRBIJA JE NA PRVOM MESTU, NIJE PITANJE REJTINGA JEDNE STRANKE" Vučević o izborima, anketama, gde je SNS a gde ostali! U nedelju očekujemo 120.000 ljudi
Screenshot 2025-09-03 083508.png
PolitikaJEDINO ŠTO SU PONUDILI NARODU SU KRUG DVOJKE I KUMA BLOKADNOG PRAJDA: Ministarka Stamenkovski o nepostojećem planu i programu blokadera (VIDEO)
mdjs.jpg
PolitikaSKANDAL U TUŽILAŠTVU ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL: Preko društvenih mreža blokaderi pozivaju na nasilje i ubistva, tužilaštvo ne reaguje?
slavija_policija_15082025_0006.JPG