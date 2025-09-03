ne dozvoljavaju da se sednica nastavi

Druga sednica Skupštine grada Zaječara počela je jutros, ali je već na početku prekinuta i određena pauza, jer je opozicija ometala rad i fizički sprečavala da se ona održi.

Predstavnici opozicije su na početku odbili da zauzmu mesta u sali, a zatim su se gurali sa obezbeđenjem i predstavnicima vladajuće stranke.

Oni su uoči sednice pozvali i na okupljanje ispred zgrade gde je postavljen kordon policije, dok je u zgradi obezbeđenje.

Opozicioni odbornici ne dozvoljavaju da se sednica nastavi tvrdeći da Skupštinu ne mogu da ode oni koji nisu legalno izabrani pozivajući se na odluku Višeg suda u Zaječaru koji je posle žalbe opozicije poništio odluku Skupštine grada o potvrđivanju mandata odbornika 6. avgusta.

Oni su tražili da se ta odluka pročita što je predsedavajući i učinio, azbog gužve i koškanja pauza u Skupštini grada Zaječara još traje.

Na dnevnom redu sednice je izbor članova Verifikacionog odbora, razmatranje Izveštaja o dodeli mandata odbornicima Skupštine grada Zaječara nakon održane konstitutivne sednice Skupštine grada Zaječara kao i potvrđivanje mandata odbornika.

Konstituvnu sednicu je održana 6. avgusta, a odlukom većine veriikovani su mandati, ali taj izveštaj opoziija nije potpisala.

Za gradonačelnika izabran je Vladimir Videnović, nosilac liste "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić", a tokom te sednice bilo je i više incidenata, jer su odbornici opozicije ometali rad.

Lokalni izbori u Zaječaru održani su 8. juna, a prema ukupnom izveštaju o rezultatima izbora za odbornike, lista "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić" osvojila je 27 mandata, dok je lista "Promena u koju verujemo - Uglješa Đuričković-Dragana Rašić" osvojila 19 mandata.