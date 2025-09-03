Slušaj vest

Razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika Srbije Aleksandra Vučića tradiocionalno je prošao u dobroj atmosferi, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Odgovarajući na pitanje novinara da li se mogu očekivati neki sporazumi Srbije i Rusije, Peskov je rekao da sa Beogradom uvek bude dobrih dogovora i ponovio da je Beograd dobar prijatelj i partner Moskve, prenosi RIA.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Kini od 2. do 4. septembra, gde na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga prisustvuje obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Vučić se juče u Pekingu sastao sa Putinom, nakon čega je rekao da mu je posebno drago zbog toga što je Putin "još snažnije rekao koliko je važno da Srbija čuva svoju nezavisnost".

Vučić je ocenio je da je sastanak sa ruskim predsednikom bio dobar i koristan za Srbiju.

- Ja sam ponosan na naš rad, na poziciju Srbije, na to što smo i kad nas kritikuju i napadaju, svuda poštovani, jer znaju da je Srbija nezavisna, slobodna i slobodarska zemlja - rekao je Vučić.

