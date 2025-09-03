Slušaj vest

Naime, predsednik Vučić je u obraćanju novinarima u Pekingu rekao da će 20. septembra biti velika parada u Beogradu.

- Pokušali su da nam unište vojsku i gotovo da su uspeli. Vojsku smo podigli kao feniks iz pepela. Oni su danas ponos, nemojte da se pravimo naivni, da budemo fer, nisu Priština, Tirana i Zagreb slučajno formirali vojnu alijansu. Formirali su je zbog Srbije. Što nas terate da se pravimo gluplji nego što jesmo? Mi nikoga nećemo da diramo, samo ćemo da ćuvamo svoju teritoriju, svoj integritet. Imali ste Hrvatsku paradu organizovanu zbog Oluje i progona Srba, cela Evropa je ćutala na paradu u Zagrebu i svi su govorili baš lepo što je parada. Kada Srbija bude pravila paradau, po istom principu, u istim hrvatskim medijima pisaće - Vučić zvecka oružjem, kome Vučić preti...

  - Na Bled nisam išao, pozvan je bio Macut, pametno i sa pravom nije otišao. Oni su pozvali blokadere na Bled, neka sa njima pričaju. Da mi poredite odnos i razgovor sa Plenkovićem i ne znam kim još, i naslušao sam se gluposti koliko hoćete. I da poredim to sa susretima sa Sijem, Putinom, Ficom... To je kao da poredite Premijer ligu i beogradsku zonu. Da me ubedite da je beton liga na višem nivou, nemam problem sa tim. Da sma otišao na Bled rekli bi što nisam otišao ovde. Da je Putin nešto loše rekao to bi im bila glavna vest. Ja samo brinem o Srbiji i interesima Srbije, ništa me drugo ne zanima. To je ono što ne mogu da razumeju. Znaju da njih zanimaju samo pare. Danima se tuku čije su pare, ko koga smenjuje... Mislim da je vžano da se bavimo kako će Srbija da ima gas, struju, kako će Srbija da upotrebljava veštačku inteligenciju, da ne prosputimo revoluciju kao što smo ranije i zaostajali za svetom. Moj posao je da brinem o odbrani zemlje, da se brinemo o tome kako će ljudi da žive. Da se bavim glupostima, ne mogu.

