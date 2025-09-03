Slušaj vest

Druga sednica Skupštine grada Zaječara prekinuta je do daljnjeg, a kako je rekao predsednik Skupštine Stefan Zankov, odbornici će naknadno biti obavešteni o njenom nastavku.

Obraćajući se odbornicima sa balkona Skupštine Zankov je rekao da Verifikaciona komisija, posle ponovnog odlučivanja, nije donela odluku o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Zaječara, a koji su navedeni u presudi Višeg suda u Zaječaru od 25. avgusta.

- Takođe, konstutajemo da Skupština nije donela odluku o potvrđivanju mandata odbornicima koji su navedeni u Izveštaju o dodeli mandata odbornicima Skupštine grada Zaječara nakon održane konstitutivne sednice Skupštine grada Zaječara od 7. avgusta 2025. godine. S obzirom na navedeno, određujem prekid u radu Skupštine na neodređeno vreme. O terminu nastavka sednice bićete naknadno obavešteni - rekao je Zankov.

Odbornici opozicije od jutros su ometali rad i fizički sprečavali da se sednica održi zbog čega ona ni posle pauze zbog gužve i koškanja nije nastavljena.

Zankov je morao da se obrati sa balkona, jer mu odbornici opozicije nisu dozvolili da to učini sa svog mesta.

Na dnevnom redu sednice bio je izbor članova Verifikacionog odbora, razmatranje Izveštaja o dodeli mandata odbornicima Skupštine grada Zaječara nakon održane konstitutivne sednice Skupštine grada Zaječara kao i potvrđivanje mandata odbornika.

Opozicioni odbornici nisu dozvoljavavali da se sednica nastavi tvrdeći da Skupštinu ne mogu da vode oni koji nisu legalno izabrani pozivajući se na odluku Višeg suda u Zaječaru koji je posle žalbe opozicije poništio odluku Skupštine grada o potvrđivanju mandata odbornika 6. avgusta.

Konstituvna sednica je održana 6. avgusta, a odlukom većine verikovani su mandati, ali taj izveštaj opozicija nije potpisala.

Za gradonačelnika izabran je Vladimir Videnović, nosilac liste "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić", a tokom te sednice bilo je i više incidenata, jer su odbornici opozicije ometali rad.

Lokalni izbori u Zaječaru održani su 8. juna, a prema ukupnom izveštaju o rezultatima izbora za odbornike, lista "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić" osvojila je 27 mandata, dok je lista "Promena u koju verujemo - Uglješa Đuričković-Dragana Rašić" osvojila 19 mandata.