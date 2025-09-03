Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa ambasadorkom Države Izrael u Republici Srbiji Avivit Bar-Ilan, sa kojom je razgovarao o nastavku razvoja prijateljskih odnosa dveju zemalja, koji su zasnovani na međusobnom poverenju, poštovanju i razumevanju.

Premijer prof. dr Macut je naglasio da je Srbija otvorena za dalje jačanje političkog dijaloga, privrednih veza i kulturne razmene, a tokom razgovora poseban akcenat stavljen je na iznalaženje načina za unapređenje ekonomske saradnje, posebno u oblasti
poljoprivrede, inovacionih tehnologija i energetike.

Premijer Macut je naglasio spremnost Srbije da kroz zajedničke projekte doprinese boljem povezivanju sa Izraelom i stvaranju novih investicionih prilika.

Ambasadorka Izraela saglasila se sa srpskim premijerom da postoje brojne oblasti saradnje u kojima je moguć napredak, naročito imajući u vidu da je Srbija za njenu zemlju pouzdan partner u regionu.

Prema njenim rečima, postoji značajan potencijal za dalji razvoj odnosa, naročito u oblasti obrazovanja, nauke i visokih tehnologija.

Ambasadorka je još jednom prenela zahvalnost za podršku koju su Srbija i srpski narodn pružili Izraelu u teškim trenucima.

Sagovornici su se saglasili da je nastavak intenzivnog dijaloga od velikog značaja za unapređenje ukupnih bilateralnih odnosa i obostrano korisne saradnje.

