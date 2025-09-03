Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je tokom posete Pekingu razmatrano i šta je to što Kina ima i proizvodi od oružja, a što bi moglo da bude interesantno za Srbiju.

- Nismo mi zainteresovani za balističke rakete, hipersonične rakete, nuklearno oružje. Nemamo ni kapacitete ni para za tako nešto, suviše smo mali - rekao je Vučić.

Kako je naveo, Kinezi prave multirol avione koji imaju verovatno najbolji odnos cene i kvaliteta u celom svetu, kao i vrhunske helikoptere i avione za točenje goriva, što je Srbiji manje potrebno zbog veličine naše zemlje.

- Mnoge druge stvari mogu da nam budu interesantne. Oni su nam dali posebne brošure gde pokazuju svoje takozvane lake tenkove od samo 30 tona težine koji su izuzetno korisni, imaju i dupsove, to je inače karakteristika kineskog naoružanja, da ne ostavljaju samo velike cevi - rekao je Vučić.

Dodao je da je u Pekingu video mnogo toga veoma korisnog što su Kinezi kroz svoje naoružanje pokazali u osmodnevnom indijsko-pakistanskom sukobu.