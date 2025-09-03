Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je tokom posete Pekingu razmatrano i šta je to što Kina ima i proizvodi od oružja, a što bi moglo da bude interesantno za Srbiju.

- Nismo mi zainteresovani za balističke rakete, hipersonične rakete, nuklearno oružje. Nemamo ni kapacitete ni para za tako nešto, suviše smo mali - rekao je Vučić.

Kako je naveo, Kinezi prave multirol avione koji imaju verovatno najbolji odnos cene i kvaliteta u celom svetu, kao i vrhunske helikoptere i avione za točenje goriva, što je Srbiji manje potrebno zbog veličine naše zemlje.

Ne propustitePolitikaVOJSKU SMO PODIGLI KAO FENIKS IZ PEPELA Poruka Vučića iz Pekinga: Nisu Priština, Tirana i Zagreb slučajno formirali vojnu alijansu! Mi nikoga nećemo da diramo
Screenshot 2025-09-03 131837.png
Politika"ZA MENE JE SUTRA NAJVAŽNIJI SASTANAK, SA SI ĐINPINGOM" Vučić iz Pekinga: Srbija u Kini među najpopularnijim državama, naša delegacija bila u prvom redu
Screenshot 2025-09-03 131831.png

- Mnoge druge stvari mogu da nam budu interesantne. Oni su nam dali posebne brošure gde pokazuju svoje takozvane lake tenkove od samo 30 tona težine koji su izuzetno korisni, imaju i dupsove, to je inače karakteristika kineskog naoružanja, da ne ostavljaju samo velike cevi - rekao je Vučić.

Dodao je da je u Pekingu video mnogo toga veoma korisnog što su Kinezi kroz svoje naoružanje pokazali u osmodnevnom indijsko-pakistanskom sukobu.

- Tu su, rekao bih, ponizili sve velesile, a pokazali kakva je dominacija njihove tehnologije, dominacija njihovog oružja - kazao je predsednik Vučić.

Ne propustitePolitika"RAZGOVOR PUTINA I VUČIĆA PROŠAO U TRADICIONALNO DOBROJ ATMOSFERI" Peskov o susretu dvojice lidera: Beograd je dobar prijatelj i partner Moskve
putin.jpg
PolitikaBRINEM O SRBIJI I NJENIM INTERESIMA, NIŠTA ME DRUGO NE ZANIMA Vučić: Mnogo važnih susreta u Pekingu, do decembra 2026. predstavićemo leteće automobile u Srbiji
Screenshot 2025-09-03 131224.png
Politika"SRBIJA JE POSTALA KRISTAL NOVE IDEOLOGIJE" Kojčić za Kurir o predsednikovoj poseti Kini: Prisustvo Vučića pokazuje našu snagu izgrađenu na ugledu i autoritetu!
av.jpg
PolitikaNE MOGU DA SE NE OSVRNEM NA ČINJENICU... Mali: Među najmoćnijim ljudima sveta i predsednik Srbije, zemlje koja je pre samo 15 godina bila pred ambisom bankrota
Screenshot 2025-09-03 120001.jpg