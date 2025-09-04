Slušaj vest

Najmanje 15 osoba poginulo je juče, a više od 20 ih je povređeno kada je popularna turistička atrakcija u Lisabonu, žičara Glorija, iskliznula iz šina i srušila se, saopštila je portugalska policija.

U portugalskoj prestonici su proglašena tri dana žalosti. Doneta je odluka da se oda počast žrtvama i izrazi saučešće njihovim porodicama. Gradonačelnik Lisabona, Karlos Moeda, izrazio je duboku tugu zbog nesrećnog događaja.

- To je tragedija. Lisabon je u žalosti, situacija kakva se nikada ranije nije dogodila u našem gradu - rekao je Moeda.

Potvrđeno je da su odmah kontaktirane nadležne službe, uključujući policiju i Kancelariju javnog tužioca, i da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti.

I dok je istraga odmah pokrenuta i u slučaju pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine kada je poginulo 16 ljudi, za razliku od Portugala, u Srbiji su pojedini odmah počeli da upiru prstom i da donose presude pre sudova.

Krenuli su protesti, blokade, optužbe bez osnova upućene vlastima, pa i ona čuvena parola "Ruke su vam krvave".

Postavalja se pitanje, hoćemo li isti scenario videti u Portugalu? Hoćemo li videti nerede na ulicama, blokade saobraćajnica, urušavanje obrazovanja, napade na političke protivnike i njihove porodice? Sva je prilika da nećemo.

Zbog čega? Jer u velikim tragedijama kao što je ova nikome neće pasti na pamet da se bavi političkim lešinarenjem. I ne treba. Tačnije, ne sme! Porodice žrtava, ali i širu javnost treba pustiti da mirno i dostojanstveno žale žrtve. Bez krvavih šaka, političkih parola i viđenja prilike da se preko tragedije ostvare politički ciljevi.

Podsećamo, žičara Glorija jedna je od najpoznatijih znamenitosti i turističkih atrakcija Lisabona. Otvorena je 1885. godine, a elektrifikovana je tri decenije kasnije. Žute žičare su ključni deo prevoza u brdovitom Lisabonu, a ova posebna linija duga 275 metara povezuje Trg Restauradores sa slikovitim okrugom Bairo Alto za samo tri minuta.

Iako je koriste i meštani, izuzetno je popularna među turistima, kojih je uvek u velikom broju u portugalskoj prestonici krajem leta.