Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Milenko Jovanov, je istakao za Euronews Srbija da su građani umorni od blokada i da Srbija više ne želi da bude talac jedne grupe ljudi koja, svojim ekstremističkim pristupom, nastoji da nametne svoje stavove.

Govoreći o njihovim postupcima, kaže kako to ne on ne bi podvukao pod politiku.

- Upravo to se već dve nedelje dešava na ulicama naših gradova i očekuje se da će se nastaviti i ovog vikenda. Verujem da će veliki broj ljudi izaći i jasno pokazati da žele kraj blokadama i da žele da deca idu u školu - kaže Jovanov.

Prema njegovim rečima, u vezi sa nedavnim događajima, videli smo nešto što je "zaista nečuveno u političkoj praksi" — pokušaj da se preko dece dođe do vlasti.

- To nikad niko nije radio, to su radili albanski separatisti na Kosovu i Metohiji, to su radili neki režimi o kojima ne bih želeo da govorim, dakle pri kraju svojih trajanja, kada su mobilisali decu da brane Berlin - konstatuje Jovanov.

Kako ističe, neki sada upravo pokušavaju da preko osnovaca i srednjoškolaca, maloletne dece, prokrče put do vlasti.

Dodaje da je to "zaista nečuveno" i da je dobro što se nije odrazio na školsku godinu same dece, ali i da namere govore da ljudi koji u tome učestvuju nemaju granica.

- U tom kontekstu, zaista mislim da možemo reći da ova priča, kako se oni zamišljaju, polako prestaje i gubi zamah — i po broju učesnika i po svemu ostalom. Njihov ekstremizam, odbijanje bilo kakvog razgovora i dijaloga, doveli su do toga da su pasivizovali neke ljude koji su ih u početku podržavali, jer su mislili da je to nešto novo i dobro. Ti ljudi su sada shvatili da nasilje i zloupotreba dece nisu put kojim Srbija treba da ide - konstatuje Jovanov.

Govoreći o brojnosti ljudi na protestima i da li septembar može da donese novi zamah, Jovanov kaže kako oni mogu da pokušaju i da su oni to već jedanput pokušali.

- Danima pokušavaju da objasne da nije tačno ono što je policija rekla, nego nešto drugo, samo nikako da nam kažu šta je to drugo - podvlači on i pita:

- Ako nije tačan taj broj koji je policija rekla, koji broj je tačan?

Smatra da su ljudi koji protestuju i koji učestvuju u blokadama propustili svoju šansu.

Foto: Vladimir Buha

- Njihov momentum je negde bio u martu mesecu, kada su mogli da proglase pobedu, kada su mogli da na neki drugi način materijalizuju sve ono što su radili - podvlači on.

Dodaje da su pokrenuli neke stvari poput nekih društvenih tema i da u tome nema ničega spornog, ali "to što su zamislili da će na ulici da promene vlast, to se neće dešavati"

- Sa druge strane, vi vidite da sada oni idu u pravcu neke liste za koje niko ne zna ko je na njoj, kako to izgleda, i da se to krije, da se krije i od mene. Ja se nadam da bar oni koji su na listi znaju da su na njoj. Biće veliko iznenađenje za njih ako im jednog dana saopšte da su poslanici, a oni to ne znaju - kaže on.

Jovanov smatra da je pogrešno to što odbijaju dijalog i pozive na razgovore koje upućuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Za studentske zahteve je rekao da su ispunjeni, i da su toga svesne obe strane.

- Znaju oni da su zahtevi ispunjeni, nego je problem u tome što je njihova ideja bila nešto drugo. Oni su hteli da proglase pobedu tako što bi promenili vlast. To se ne može desiti, to se neće desiti osim na izborima - kaže on.

Takođe dodaje da su ponudu za izbore imali i da su je "sa gnušanjem odbili." On je podsetio da je ponuda za izbore bila početkom i krajem prošle i početkom ove godine.

- Ne samo za izbore, nego i za referendum – da se glasa o opozivu, faktički, predsednika Republike. Pa su rekli: "ko to prihvati, taj radi za vlast". Dakle, ko hoće izbore, taj radi za Vučića, a sad – ko neće izbore, taj radi za Vučića - kaže Jovanov.

Ipak, kako kaže, ponuda za dijalog i dalje važi, a ruka za dijalog ostaje uvek ispružena.

- To što oni to odbijaju – to je njihova stvar. Ja ne mislim da je to slabost. Oni to doživljavaju kao slabost, ali neverovatno mi je samo da niko od njih nije ni pokušao, ni u jednom trenutku, bar da kupi vreme – dan, dva – da kaže: "Ajde, sazvaćemo plenarnu, pa ćemo da vidimo." Nego su odmah, na keca – što kažu klinci – odbili bilo kakav razgovor - kaže on.

Govoreći o najnovijem istraživanju javnog mnjenja koje je IPSOS sproveo, prema kome SNS ima 48 procenata, dok studenti imaju 8,1 odsto, misli da su procenti realni, ali, sa druge strane, smatra da na političkoj sceni postoji veliki broj ljudi koji veruju da se istraživanjima javnog mnjenja – i brojkama koje ta istraživanja pokazuju – zapravo kreira javno mnjenje.

- To nije tačno. Dakle, vama istraživanje javnog mnjenja koristi, čak nam najmanje koriste konačni rezultati - tvrdi Jovanov.

S tim u vezi, navodi kako su dubinska istraživanja, koja se bave potrebama građana, daleko bitnija.

Povodom negiranja rezultata istraživanja IPSOS-a od strane dela društva, kaže kako je u pitanju relevantna istraživačka kuća.