Slušaj vest

Dok Srbija danima gleda brutalne napade na policiju, paljenje prostorija vladajuće stranke, haos na ulicama i pokušaje nasilnog upada u institucije, novinarka N1 Danica Vučenić postavlja pitanje da li EU treba da "prekine komunikaciju" s predsednikom Vučićem?!

Gost njene emisije bio je slovenački predstavnik u Evropskom parlamentu Vladimir Prebilič, evroposlanik koji ne zna ni ko u Srbiji vrši nasilje, ali zna da bi "trebalo ukinuti finansijsku pomoć"!

"Da li može da dođe do redefinicije odnosa (EU i Evropske komisije) prema Vladi u Beogradu, pre svega prema predsedniku Vučiću?", upitala je Vučenićeva Prebiliča, podsećajući da je on ranije predlagao da barem dođe do prekida komunikacije Brisela sa Beogradom.

"Ono što mi želimo jeste da se ukine potpora Srbiji, finasijska, logistička, ako se ide dalje putem nasilja. Nasilje nikako nije rešenje, ako se napravi još neki korak mi ćemo ići s predlogom da se uskraćuju sredstva, finansijska i druga!", poručuje Prebilič, kao da Srbija baca molotovljeve koktele po sopstvenim ulicama, a ne grupa nasilnih blokadera koje N1 i slični mediji beskrupulozno brane i relativizuju.

Očigledno je: pojedinci u Evropskom parlamentu, po pravilu iz malih država bez realnog uticaja, jedva čekaju priliku da udare po Srbiji. Umesto da osude brutalne napade na policiju i pokušaje nasilnog rušenja izborne volje građana, oni prete sankcijama!

Da li je to ta "demokratija" i "vladavina prava" o kojoj nam drže predavanja?

Ako ostalim evroposlanicima možda treba Google Maps i Google Translate da pronađu Srbiju i prevedu vesti, ovaj političar iz Slovenije bi ipak trebalo da zna šta se to zaista dešava u Beogradu i Srbiji - nasilje ne dolazi od države, već od onih koji bi silom da dođu na vlast.

Od N1 nas ništa ne čudi. Ovaj medij, koji se već odavno ne trudi da sakrije svoju političku agendu, svakodnevno relativizuje nasilje, prećutkuje brutalne napade na policiju i institucije, i uporno nameće narativ o "režimu" koji guši slobodu.

Svaka intervencija policije predstavlja se kao "represija", svaki poziv na poštovanje zakona kao "pritisak", a svaki pokušaj zaštite institucija kao "nasilje države". Dok blokaderi bacaju molotovljeve koktele i uništavaju imovinu, N1 će vas ubediti da su to "mirni građani" koji "pokazuju nezadovoljstvo".