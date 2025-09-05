DOLOVAC I STAMENKOVIĆ IZGUBILI VEĆINU U VISOKOM SAVETU TUŽILAŠTVA? Šest članova glasalo protiv dnevnog reda, izgubili podršku kolega i legitimitet
Zagorka Dolovac i Branko Stamenković ostali su bez legitimiteta nakon što je većina članova Visokog saveta tužilaštva, šest od njih jedanaest, na današnjoj sednici javno istupila protiv njihovog načina rada i glasala protiv dnevnog reda koji su predložili, otkriva izvor Kurira iz pravosuđa.
Kako dodaje, članovi su odbili da učestvuje u odlučivanju bez konsultacija sa strukom.
- Uprkos tome što su ostali bez većine u Visokom savetu tužilaštva, vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac i predsednik Saveta Branko Stamenković pokušavaju da nametnu način rada koji je netransparentan, bez konsultacija sa javnotužilačkom organizacijom i bez uvažavanja stavova članova Saveta - objašnjava sagovornik Kurira.
On napominje da je Visoki savet tužilaštva ustavni i zakonski organ koji je dužan da odluke donosi u skladu sa zakonom, kroz demokratsku proceduru, uz puno poštovanje struke i ravnopravno učešće svih članova.
- Međutim, ni u ovom, kao ni u brojnim prethodnim slučajevima, te obaveze nisu ispunjene. Zaobilaženjem članova Saveta i uskraćivanjem informacija, Dolovac i Stamenković, doveli su do direktnog narušavanja poverenja javnosti u rad tužilaštva - tvrdi sagovornik iz srpskog pravosuđa.
Na današnjoj sednici Visokog saveta tužilaštva, kako otkriva, šest od ukupno jedanaest članova iznelo je jasan i nedvosmislen stav da se ovakva praksa više neće tolerisati.
- Većina u Savetu odbila je da prihvati odlučivanje van procedura i bez transparentnosti. Time su Zagorka Dolovac i Branko Stamenković ne samo ostali u manjini, već su izgubili podršku i kolega, ali i legitimitet da nastupaju u ime Saveta. Od 11 članova, njih šest glasno je reklo „ne“ višemesečnom ignorisanju struke i prikrivanju informacija. Današnji stav članova Visokog saveta tužilaštva predstavlja jasnu prekretnicu u načinu funkcionisanja ovog organa i signal da se institucionalna pravila moraju poštovati - kaže sagovornik Kurira.