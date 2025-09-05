Slušaj vest

Zagorka Dolovac i Branko Stamenković ostali su bez legitimiteta nakon što je većina članova Visokog saveta tužilaštva, šest od njih jedanaest, na današnjoj sednici javno istupila protiv njihovog načina rada i glasala protiv dnevnog reda koji su predložili, otkriva izvor Kurira iz pravosuđa.

Kako dodaje, članovi su odbili da učestvuje u odlučivanju bez konsultacija sa strukom.

- Uprkos tome što su ostali bez većine u Visokom savetu tužilaštva, vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac i predsednik Saveta Branko Stamenković pokušavaju da nametnu način rada koji je netransparentan, bez konsultacija sa javnotužilačkom organizacijom i bez uvažavanja stavova članova Saveta - objašnjava sagovornik Kurira.

On napominje da je Visoki savet tužilaštva ustavni i zakonski organ koji je dužan da odluke donosi u skladu sa zakonom, kroz demokratsku proceduru, uz puno poštovanje struke i ravnopravno učešće svih članova.

Dolovac (levo) i Stamenković (u sredini) na sednici Visokog saveta tužilaštva Foto: Screenshot

- Međutim, ni u ovom, kao ni u brojnim prethodnim slučajevima, te obaveze nisu ispunjene. Zaobilaženjem članova Saveta i uskraćivanjem informacija, Dolovac i Stamenković, doveli su do direktnog narušavanja poverenja javnosti u rad tužilaštva - tvrdi sagovornik iz srpskog pravosuđa.

Na današnjoj sednici Visokog saveta tužilaštva, kako otkriva, šest od ukupno jedanaest članova iznelo je jasan i nedvosmislen stav da se ovakva praksa više neće tolerisati.