Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je svoju trodnevnu posetu Kini na Paradi pobede, tokom koje se sastao sa 11 visokih svetskih državnika i brojim globalnim kompanijama, a javnost u celom regionu ne prestaje da bruji o susretima sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim Vladimirom Putinom.

Sagovornici Kurira smatraju da će građani Srbije od ove posete imati velike benefite u vidu novih investicija i produbljivanja već postojeće ekonomske saradnje, ali i da je na političkom nivou ovo dokaz da je naša zemlja uvažavana u svetu.

Data nova snaga

Vučević: Velika stvar je i što će naša delegacija i predsednik u roku od šest meseci imati bilateralni sastanak Foto: Printscreen/TV Prva

- Važni susreti sa predsednikom Putinom, pitanje energetike, bezbednosti i saradnje dve države. Susret sa predsednikom Sijem, kao kruna cele posete i sve teme koje su bile na stolu. To nam daje neku novu snagu da Srbija nije sama, da ima prijatelje, saveznike... Velika stvar je i što će naša delegacija i predsednik u roku od šest meseci da imaju bilateralni sastanak. To je uvek okidač za nove investicije i jačanje vojnih kapaciteta. Mi smo nešto kvalitetno i moćno za našu vojsku kupovali iz Kine. Ponosan sam na Srbiju, koja je bila na spisku država koje obeležavaju pobedu nad fašizmom. Važno je da razgovaramo i ovo je velika čast za državu koja je teritorijalno i brojčano mala - rekao je Vučević.

Uspešnost posete predsednika Vučića Kini, prema mišljenju Đorđa Todorova iz Centra za društvenu stabilnost, ogleda se i u reakcijama koje dolaze iz regiona.

Đorđe Todorov Foto: Kurir televoizija

- Sastanci su kolosalni u geopolitičkom i u ekonomskom smislu. Mnogo država i državnih lidera nema ovakav pristup Kini, da budu ovako dočekivane i na ovom visokom niovu kao što je srpska delegacija. Vrednost ove posete vidimo po tome koliki su napori dela međunarodne zajednice, da se ta poseta omalovaži i obezvredi. Navešću Zagreb kao primer, kada se njihov predsednik vlade oglasio na onako zajedljiv način. On je neko ko pre svega treba da bude zabrinut za Hrvatsku, a ne da gleda šta se dešava u dvorištu susedne države - rekao je Todorov za Kurir TV i dodao da je "predsednik Vučić krunisao ono što postoji između Srbije i Kine i postao prepoznatljivost jednog prijateljstva".

Na pravom mestu

Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko-ruskog pokreta, kaže da smatra da su Vučićevi susreti i sa Putinom i Đinpingom prošli "izuzetno":

- Ovo su dobri potezi i odlični su za Srbiju. Predsednik Vučić je bio na pravom mestu, predstavljao narod tamo gde treba da ga predstavlja!

Pravnik Aleksa Grubešić kaže da se mi sa Zapadom ne slažemo po političkim pitanjima, ali da nas Rusija i Kina "ne uslovljavaju, niti traže da se odreknemo nacionalnih interesa ili evropskog puta".

Aleksa Grubešić Foto: Kurir Televizija

- Bilateralni sastanci koji su Vučić i srpska delegacija imali u Kini bili su u širokom interesu svih građana. Na primer, na planu strateških sirovina, nabavki materijalnih dobara, investicijama, dolaska kineskih firmi u Srbiju... Ako se razgovara sa liderima Rusije ili Kine, to je onda i u političkom i ekonomskom interesu. Povećala se nabavka gasa po ceni koja nam odgovara od Rusije, što je od neverovatnog značaja za sve građane. Sa Kinom iz godine u godinu imamo uzlaznu ekonomsku saradnju i sada 40.000 ljudi radi u kineskim firmama, a dogovorene su i nove investicije - kazao je Grubešić.

U Pekingu je održana spektakularna vojna parada u znak obeležavanja 80 godine od pobede u Drugom svetskom ratu Foto: EPA/Maxim Shemetov Pool, EPA Sergey Bobylevsputnikkremlin, screenshot YT/Mint

Sramno: N1 traži sankcije za Vučića preko evroposlanika

- Da li može da dođe do redefinicije odnosa (EU i Evropske komisije) prema Vladi u Beogradu, pre svega prema predsedniku Vučiću? - upitala je novinarka Danica Vučenić svog gosta, slovenačkog evroparlamentarca Vladimira Prebiliča, podsećajući da je on ranije predlagao da "barem dođe do prekida komunikacije Brisela sa Beogradom".