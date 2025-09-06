Slušaj vest

Ministarstvo pravde Republike Srbije saopštilo je danas da najoštrije osuđuje nasilje koje je sinoć izbilo u Novom Sadu, uključujući i napad na zgrade fakulteta, ali i ponovljene brutalne napade na policiju.

- Očekujemo od svih državnih organa da hitno preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi očuvanja bezbednosti građana, zaštite imovine i očuvanja ustavnog poretka - navodi se u saopštenju.

Ministarstvo pravde posebno poziva nadležna javna tužilaštva, uključujući i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, da bez odlaganja ispitaju sve okolnosti i preduzmu zakonom propisane radnje protiv organizatora i učinioce ovih napada.

Kada postoji osnovana sumnja da iza nasilja stoje dobro koordinisane grupe, sa elementima organizovanog delovanja i spoljnog podsticanja, sa elementima terorizma, obaveza je pravosuđa da reaguje odlučno i u skladu sa zakonom, ističe se u saopštenju.

Ministarstvo ukazuje da je nedopustivo da učinioci nasilja ostanu nekažnjeni, jer je, kako navodi, upravo nekažnjavanje u ranijim slučajevima dovelo do eskalacije i ponavljanja ovakvih događaja.

Ministarstvo pravde naglašava da će, u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, insistirati na punoj odgovornosti svih koji ruše pravni poredak i ugrožavaju osnovna prava građana, ali i onih koji ovakvo delovanje podstiču i tolerišu.

- Država Srbija neće dozvoliti da nasilnici i organizovane grupe nasilnika određuju politiku Srbije niti da zastrašuju građane koji su jasno pokazali da neprihvataju nasilje. Naša obaveza je da zaštitimo institucije, vladavinu prava i demokratski poredak - zaključuje se u saopštenju.

