Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić oštro je danas osudio nasilje sprovedeno sinoć od strane jednog dela demonstranata u Novom Sadu, ističući da je deo okupljenih upotrebio metode političke borbe koje su potpuno neprihvatljive u demokratskom društvu.

- Veoma je važno da se individualizuje odgovornost - utvrdi ko su organizatori i počinioci nasilja. Jednako je važno da pravosudni organi nepristrasno i u skladu sa zakonom procesuiraju one koji su sinoć napadali službena lica, javnu imovinu, kao i sve koji su na bilo koji način ugrožavali bezbednost ljudi i imovine - navodi se u saopštenju ministra Đurića.

On ukazuje da se vladavina prava ne može podržati ni uspostavljati kršenjem zakona, niti se pravna država može osnažiti napadima na pripadnike policije.

- Potpuno je neprimereno prisustvo i ucešće stranih funkcionera i političara na antivladinim skupovima u našoj zemlji u ovakvom političkom trenutku. Stiče se utisak da je ovo prisustvo samo u funkciji podgrevanja tenzija - naglašava Đurić.

Ministar je posebno ukazao da scene nereda, napadi na policiju i sukobi na ulicama narušavaju ugled naše zemlje, utiču negativno na ekonomske tokove i proizvode štetne posledice po sve građane bez obzira na političko opredeljenje.

