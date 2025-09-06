"SINOĆ JE NOVI SAD EKSPLODIRAO, SVE JE POSLEDICA TIŠINE OVIH LJUDI": Tužilaštvo pod kontrolom Dolovac i Stamenkovića mesecima odbija da reaguje (VIDEO)
Na društvenim mrežama deli se video snimak u kome se navodi da je sinoć Novi Sad "opet eksplodirao", te da je haos na ulicama ovog grada posledica tišine pojedinih tužioca i sudija.
Kako se navodi, reč je o vrhovnoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac, predsedniku Visokog saveta tužilaštva Branku Stamenkoviću, tužiteljki Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Bojani Savović, tužiocu za za visokotehnološki kriminal Borisu Majlatu, specijalnom tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću, javnom tužiocu novosadskog Višeg javnog tužilaštva Slobodanu Josimoviću, kao i sudiji Miodragu Majiću.
- Tužilaštvo pod kontrolom Zagorke Dolovac i Branka Stamenkovića mesecima odbija da reaguje - navodi se u snimku i podseća da su u Visokom savetu tužilaštva Dolovac i Stamenković izgubili većinu, sa pitanjem: "Da li je prekasno?"
Podsetimo, Zagorka Dolovac i Branko Stamenković ostali su bez legitimiteta nakon što je većina članova Visokog saveta tužilaštva, šest od njih jedanaest, na jučerašnjoj sednici javno istupila protiv njihovog načina rada i glasala protiv dnevnog reda koji su predložili, otkrio izvor Kurira iz pravosuđa.
Kako dodaje, članovi su odbili da učestvuje u odlučivanju bez konsultacija sa strukom.